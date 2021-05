Lando Norris craint que le virage 10 “ étrange ” ne gêne les dépassements

Reprofilant le virage 10 avant le GP d’Espagne de cette année, Lando Norris craint que le «virage bizarre» ne rende les dépassements encore plus difficiles.

Le Circuit de Catalunya n’a pas été un favori parmi les fans ces dernières années, le Grand Prix d’Espagne manquant souvent de susciter l’excitation.

La saison dernière, Lewis Hamilton a remporté la victoire, le pilote Mercedes faisant le tour de tout le monde sauf les deux pilotes qui l’ont rejoint sur le podium, Max Verstappen et Valtteri Bottas.

Il n’y a même pas eu de bagarre entre ces trois-là avec Hamilton à 24 secondes sur la route de Verstappen, qui à son tour a franchi la ligne avec 20 secondes d’avance sur la deuxième Mercedes.

Quelques semaines plus tard, les organisateurs de l’événement de Barcelone ont décidé de modifier le circuit en reprofilant le virage 10.

Ils ont toutefois précisé à l’époque que ce «changement permettra une extension de l’aire de ruissellement au virage, augmentant ainsi la distance de sécurité, et qu’il conduira également à un retour aux origines du tracé. “

Cela n’avait rien à voir avec l’amélioration des opportunités de dépassement.

En fait, le pilote de McLaren, Norris, craint qu’il fasse exactement le contraire.

«Je ne sais pas à quoi ressemble ce nouveau virage», a-t-il déclaré à ..net. «Je ne suis pas si confiant à ce sujet.

«Cela a l’air un peu bizarre. Le virage 10 était probablement la seule opportunité de dépassement à part le virage 1 et il n’y a plus autant de grande zone de freinage maintenant.

Pierre Gasly aimerait voir le Circuit de Catalunya supprimer la chicane qui a été installée en 2007, affirmant que cela aiderait.

«Je pense que c’est toujours mieux avec la vitesse élevée,» dit-il. «Surtout avec ces voitures. Surtout avec cette voiture.

“Vous vous sentez plus à la limite, vous obtenez plus d’adrénaline et ce serait bien de changer un peu ce dernier virage à basse vitesse.”

Norris, cependant, n’en est pas si sûr.

«Je ne sais pas à quel point cela rendrait la course meilleure ou pire», a-t-il déclaré. «Je suis sûr que ce ne sera pas des virages très faciles à suivre en Formule 1.»

