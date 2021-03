Lando Norris craque avec Carlos Sainz

27/03/2021

À 14h30 CET

Lando Norris était le partenaire idéal de Carlos Sainz chez McLaren. Jeunes et insouciants, les Britanniques et les Espagnols se sont entendus au-delà des circuits et ont donné beaucoup de jeu à l’équipe marketing de l’équipe de Woking, mettant en vedette des événements promotionnels amusants et une multitude d’anecdotes tout au long de la saison écoulée. En tant que rivaux, ils se respectaient également beaucoup et célébraient les succès de chacun comme s’ils étaient les leurs.

La relation continue, maintenant avec Sainz chez Ferrari et aujourd’hui Lando a voulu le démontrer avec un détail de fissure authentique, lorsqu’il est monté au niveau de la SF21 conduite par le natif de Madrid et a levé la main pour le saluer, presque comme quelqu’un qui se promène.

Les caméras DAZN, attentives à tous les détails, ont reflété le moment agréable: