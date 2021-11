Lando Norris critique la durée de vie des pneus Pirelli au Grand Prix du Qatar

Lando Norris a clairement indiqué que les défaillances de pneus inattendues que lui et plusieurs pilotes ont subies au Qatar « ne devraient tout simplement pas se produire ».

Pirelli a apporté les pneus C1, C2 et C3 avec eux sur le circuit international de Losail, les composés les plus durs de leur gamme pour affronter la série de virages rapides et sinueux sur ce site.

Mais Norris était l’un des quatre pilotes qui ont subi une crevaison de pneu pendant la course, les autres étant Valtteri Bottas et le duo Williams de George Russell et Nicholas Latifi.

Norris n’avait senti aucune indication que son pneu était sur le point de lâcher, il était donc loin d’être satisfait des composés fournis par Pirelli.

Quand il pleut, il pleut… notre série de mauvais runs et de malchance s’est poursuivie au Qatar aujourd’hui. Résultat décevant avec Lando en P9 et Daniel en P12 mais on va pousser fort jusqu’au bout. pic.twitter.com/jEgAylLVe9 – Zak Brown (@ZBrownCEO) 21 novembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé en s’adressant aux médias écrits si Pirelli avait besoin d’un moyen d’avertir les pilotes de leurs pneus, Norris a répondu : « Non, cela ne devrait tout simplement pas arriver. S’il y avait un mur là-bas ou quelque chose du genre, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux.

« Vous ne vous attendez pas à ce que le pneu explose, surtout pas sur le pneu dur. Nous n’étions même pas si loin dans le relais, 20 tours ou quelque chose du genre, et le pneu devrait faire bien plus que 20 tours.

« Sur chaque piste, vous soignez les pneus car les pneus s’usent un peu, mais vous ne vous attendez pas à ce qu’il lâche complètement soudainement.

« [It was] assez dangereux pour beaucoup de gens aujourd’hui. Cela ne devrait pas arriver.

« Ils devraient améliorer les pneus. C’est dangereux pour nous en tant que conducteurs. Nous risquons beaucoup à chaque fois et si nous ne pouvons pas simplement conduire une Formule 1 sur le circuit, que pouvez-vous faire ?

« Je n’ai même pas fait un très long relais, 20 tours, 25 tours, peu importe. Je devrais encore être capable de piloter le circuit.

Norris a finalement pu récupérer dans une position payante, franchissant la ligne P9, mais on ne pouvait pas en dire autant de Bottas de Mercedes, qui est d’abord revenu aux stands et a continué, mais abandonnera plus tard dans la course.

Et Bottas ne se doutait pas non plus qu’une crevaison de pneu était imminente.

« Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé », a expliqué Bottas.

« Il n’y a eu aucun avertissement, aucune vibration, [the] le rythme était toujours constant. La prise se sentait bien. Ça vient d’arriver.

« Au début, je pensais que le vent devenait plus fort dans la ligne droite principale parce que je sentais que la voiture était sur le côté.

« Ensuite, c’était une crevaison dans le premier virage, et évidemment aussi dans le point le plus malchanceux, juste après la sortie des stands. »