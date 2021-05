Lando Norris: Discuter d’un nouvel accord était “ un peu gênant ”

Lando Norris dit que commencer des conversations avec McLaren concernant un nouveau contrat était «un peu gênant» car il n’avait jamais eu à le faire auparavant.

Le joueur de 21 ans a été l’un des pilotes les plus remarquables de 2021 jusqu’à présent, occupant la quatrième place du championnat des pilotes après un départ scintillant dans son MCL35M de compétition.

Il a depuis été récompensé par un nouveau contrat pluriannuel avec l’équipe, qui a été annoncé mercredi matin – ce qui signifie que Norris et Daniel Ricciardo sont tous deux cimentés comme McLaren pilotes pour 2022 au moins.

Comme c’était la première fois qu’il devait faire une telle chose, il dit qu’au départ, aborder la question d’un nouvel accord avec le PDG Zak Brown était quelque peu gênant.

«C’est en fait quelque chose que j’ai évoqué quand je suis allé dîner avec Zak il y a quelque temps», a-t-il déclaré aux journalistes à Monaco.

«Il parlait un peu de l’avenir et je me suis dit: ‘Vous savez, à propos de ces années à venir, est-ce quelque chose dont nous voulons commencer à parler maintenant? Est-ce quelque chose dont tu veux parler plus tard dans la saison?

«Juste parce que je ne sais pas quand ni comment en parler, tout comme un mec qui parle à une fille pour la première fois, donc un peu gênant.

«Je pense qu’à ce moment-là, ils ont déjà commencé à en parler en équipe, entre Zak et Andreas et ainsi de suite. Et c’était quelque chose que je voulais de préférence éliminer le plus tôt possible.

«Nous avons alors commencé à en parler et tout en découlait. C’était juste un peu bizarre pour moi de parler, parce que je n’ai pas nécessairement été dans cette position auparavant.

Avec de nouveaux développements dans l’équipe à venir et de nouveaux règlements en cours, Norris est heureux d’avoir éclairci son avenir dans le sport pour de bon et pense qu’il y a des temps passionnants à venir alors que l’équipe continue de progresser.

«Je suis satisfait de l’endroit où je suis», a-t-il déclaré à Sky Sports.

«J’ai une bonne confiance en l’équipe et ils ont une bonne confiance en moi. Cela ne fait que consolider ma place au sein de l’équipe.

«Je suis heureux de m’assurer d’être en Formule 1 pendant encore quelques années. Pour moi, c’est bien de m’en débarrasser en début de saison, je n’ai plus à y penser.

«Je peux simplement me concentrer sur la conduite et laisser les autres s’inquiéter de différentes choses plus tard dans la saison. C’est bon pour moi, c’est aussi bon pour l’équipe afin que nous puissions nous concentrer sur l’avenir.

