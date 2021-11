Lando Norris dit que le départ de McLaren est meilleur que prévu au Qatar

Après quelques week-ends peu colorés, Lando Norris se dit encouragé par le rythme que sa McLaren a montré lors des essais au Qatar.

S’étant classé 10e aux premiers essais en course limitée par rapport à ses rivaux après avoir subi des dommages sur les trottoirs, Norris a réussi à passer 5e en FP2 lors de ses courses de simulation de qualification, après avoir trouvé des améliorations au sein de son MCL35M entre les séances.

Il a admis qu’il pensait que l’équipe aurait plus de problèmes qu’ils n’en ont finalement trouvé vendredi, ce qui lui a permis de se concentrer sur sa progression et a ajouté qu’il attend avec impatience le reste du week-end.

«Je pense que c’était une journée décente. Nous sommes définitivement partis du bon pied, avec l’équilibre de la voiture, etc. », a déclaré Norris après les essais, cité sur Formula1.com.

Bon début de week-end 👍 pic.twitter.com/VcW7tjvteR – Lando Norris (@LandoNorris) 19 novembre 2021

« Je pense que nous pensions arriver ici avec quelques problèmes de plus que ce que nous avons fait, juste à cause du type de piste et du type de virages que nous avons.

«Mais je pense que nous avons commencé mieux que nous ne le pensions, puis nous venons de faire les progrès standard à partir de là.

« Donc, c’est vraiment un bon début de week-end, une bonne journée aujourd’hui, le rythme semble assez raisonnable, alors j’attends avec impatience demain. »

Le circuit international à grande vitesse de Losail a été largement apprécié par les pilotes jusqu’à présent, avec ses virages offrant un défi difficile tout en permettant aux voitures de repousser leurs limites tout au long du tour.

Mais après avoir subi ces dommages sur sa voiture en FP1, Norris a ajouté que tout léger changement de direction du vent pourrait s’avérer être un obstacle difficile à affronter pour les pilotes dans le désert qatari.

« Le vent rend les choses très délicates – c’est assez venteux. Aux vitesses que vous faites, une petite rafale de vent ou quelque chose peut faire une énorme différence », a déclaré le joueur de 22 ans.

« Et puis les bordures de sortie, ce sont des bordures de sortie FIA ​​normales que nous avons ici, mais cela peut endommager la voiture assez facilement, comme cela l’a fait pour moi ce matin, et aussi encore en FP2, et aussi pour d’autres.

« Cela peut être assez coûteux, il est donc difficile de réussir, mais plus à cause du vent qu’autre chose, pour être honnête. »

Norris et McLaren ont maintenant perdu 31,5 points de retard sur Ferrari dans la course à la troisième place du championnat des constructeurs, le Britannique ayant pris le seul point de l’équipe au Brésil la dernière fois, tandis que Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé confortablement devant en P5 et P6 à Interlagos.