Lando Norris en passe de devenir un «  top guy  »

Après son top 10 des qualifications avec une P4 lors du Grand Prix de Bahreïn de dimanche, Andreas Seidl a déclaré que Lando Norris avait franchi «la prochaine étape».

Norris a réalisé l’une des performances les plus remarquables sous les lumières du circuit de Sakhir alors qu’il roulait avec son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo, s’est battu avec Charles Leclerc et a fait un solide entraînement pour terminer quatrième.

Appelant cela une «course très contrôlée», son patron de l’équipe McLaren, Seidl, a été impressionné par le joueur de 21 ans.

« Je pense que nous avons vu tout le week-end, en particulier lors des qualifications et de la course, que Lando a franchi la prochaine étape », a déclaré l’Allemand à Autosport.

«C’est quelque chose que nous devons attendre d’un jeune pilote, surtout dans ses premières années, pour franchir ces étapes parce que c’est ainsi que vous devenez un gars de premier plan dans ce sport.

«C’était formidable de voir comment il a réussi parce que c’était vraiment une course très contrôlée de son côté.

«Il a poussé quand il devait pousser et il a contrôlé la course quand il était en mesure de la contrôler.»

Seidl dit qu’il y avait des signes de croissance de Norris en tant que pilote tout au long du week-end de course, de la façon dont il communique avec l’équipe à la gestion de ses pneus au cours de la course de 56 tours.

«Si je regarde la façon dont il travaille avec ses ingénieurs, comment il communique lors d’une séance d’essais, pendant les qualifications, pendant la course, sous le stress, vous voyez simplement qu’il a construit l’expérience et la confiance au cours des deux dernières années, » il a dit.

«Maintenant, il met en œuvre à nouveau tout ce qui a été digéré pendant l’hiver et il a appris de lui-même, et cela se traduit par les temps au tour et les performances en course.

«Je pense que la gestion des pneus, il a fait un travail sensationnel, il poussait quand c’était nécessaire. Il était totalement sous contrôle et c’était évidemment formidable à voir.

McLaren a obtenu un double pointage à Bahreïn avec Daniel Ricciardo P7 à ses débuts avec l’équipe.

Seidl a déclaré: «Je suis très heureux de ce que l’équipe a réussi ce week-end parce que je pense que le travail acharné que tout le monde a fait pendant l’hiver a porté ses fruits», a-t-il ajouté.

«L’écart, par exemple, pour [winner] Lewis [Hamilton], était seulement environ 45 secondes je pense.

«Dans une course où ces gars à l’avant étaient à plat, c’est un signe encourageant, car cela confirme encore une fois que nous avons fait un bon pas en avant avec la voiture.

