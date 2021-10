Lando Norris enfreint la «règle n°1» en route vers une impressionnante P2 lors des essais du Grand Prix des États-Unis

Lando Norris a déclaré qu’il avait enfreint la «règle numéro un» lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis – mais qu’il s’était quand même retrouvé en P2.

Le pilote McLaren a eu un week-end plus calme que d’habitude en Turquie la dernière fois, commençant et terminant septième sur un circuit où sa voiture était moins compétitive que lors d’autres courses récentes.

Mais sur le Circuit des Amériques, il y a de vrais signes que Norris pourrait être de retour à la forme qui l’a vu terminer deuxième en Italie et passer près d’une première victoire en F1 en Russie, où ses espoirs ont été anéantis par une averse tardive au cours de laquelle il a choisi de rester sur des pneus slicks.

En FP2 sur le site texan, le Britannique n’a été dépassé que par le Red Bull de Sergio Perez alors qu’il avait le duo Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas immédiatement derrière lui en troisième et quatrième respectivement.

Et c’était même s’il avait commis ce qu’il a indiqué être le péché capital d’un conducteur de freiner sur un trottoir.

L’entraînement du vendredi est terminé. ?? FP2 se termine avec Lando en P2 et Daniel en P5. Que le dur labeur continue, équipe. #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/GooWTyeLfU – McLaren (@McLarenF1) 22 octobre 2021

Interrogé par le site Web de Formule 1 si les blocages dont Norris avait été témoin étaient dus aux bosses qui caractérisent la piste d’Austin, le joueur de 21 ans a répondu: « Non, c’était juste moi qui suis un idiot, freinage sur le trottoir que vous ne faites jamais.

« La règle numéro un est de ne pas freiner sur un trottoir, donc c’était juste moi qui suis stupide. »

Il a ajouté : « C’était une bonne journée en termes de résultat et de rythme, pas facile à réaliser. Difficile à cause du vent, des bosses et des conditions qui rendent la sortie très piégeuse.

«Même avec les réglages, j’ai eu pas mal de difficultés sur les deux premiers runs, mais le dernier run nous a apporté quelques changements. Ensuite, j’étais beaucoup plus satisfait de la voiture et j’ai pu la pousser davantage et le temps au tour est devenu plus facile.

« Je pense que nous sommes bien placés et je pense que nous pouvons assez facilement faire quelques changements demain pour me donner plus de confiance, et la confiance est souvent le temps au tour. Une première journée décente et j’attends la suite avec impatience.

Norris a suggéré que la dégradation des pneus serait un facteur important dans la course et contribuerait à un grand prix divertissant pour les 140 000 spectateurs attendus dimanche.

« Il y a beaucoup de dégradation mais vous pouvez toujours être rapide parce que tout le monde est aux prises avec la même chose, à cause de la température de la piste, de la surface et ainsi de suite », a déclaré Norris. « Mais ensuite j’ai aussi roulé avec les pneus que j’ai crevés, ce qui rend la sensation bien pire qu’elle ne l’est.

« C’est intéressant. Cela fera probablement une bonne course dimanche – qui peut garder ses pneus en bon état. »