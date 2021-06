Lando Norris envisage des pourparlers avec Daniel Ricciardo “agressif”

in

Lando Norris a déclaré qu’il parlerait à Daniel Ricciardo après leur première bataille de ding-dong au Grand Prix de France.

Le duo McLaren s’est combiné pour une finition P5/P6 sur le circuit Paul Ricard pour leur prendre 16 points d’avance sur leurs plus proches rivaux Ferrari dans leur fascinante bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs.

Mais, ce n’était pas une course tout à fait simple pour les deux malgré leurs finitions élevées, Norris n’étant déjà pas très satisfait de Pierre Gasly d’AlphaTauri après que deux se soient presque heurtés au virage 1.

Le Britannique n’a pas pris le meilleur départ de la ligne en France et a perdu des positions, dont une au profit de Ricciardo qui s’est pleinement engagé à l’extérieur du virage 1 pour se frayer un chemin.

Norris a ensuite été contraint de prendre des mesures d’évitement hors de la piste dans sa bataille pour revenir devant Ricciardo, et Norris pense que son coéquipier était “agressif” dans sa défense.

pic.twitter.com/XpXW7V0kTt – Lando Norris (@LandoNorris) 21 juin 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

“C’était [an aggressive defence]”, a déclaré Norris, cité par Motorsport.com.

« Je n’ai rien contre Daniel mais je pense qu’il n’aurait pas dû faire ça.

« Mais c’est la course, j’aurais probablement fait la même chose avec lui – mais j’étais au bord du trottoir.

« S’il y avait eu du tarmac ou quelque chose sur ma droite, alors je ne me plaindrais pas. Mais parce qu’il y avait toutes ces vibrations et ces bosses, je ne pouvais pas prendre mon virage et j’ai dû aller tout droit parce qu’il m’a fait sortir.

“Je ne cherche pas à m’en plaindre mais c’est sûr que nous en discuterons.”

Le duo McLaren a mieux joué plus tard dans la course, Ricciardo laissant passer Norris en raison du fait qu’ils étaient sur des stratégies alternatives.

C’est cette stratégie de Norris qui l’a propulsé dans un autre top cinq du classement final.

“Je pense que notre stratégie a joué un grand rôle”, a commenté Norris.

« J’avais du mal avec mes pneus à la fin du premier relais, c’était vraiment mauvais.

« Mais quand je suis sorti [of the pits] J’étais encore très proche des pilotes devant moi, car j’avais un parcours sans faute à la fin du premier relais.

« Ils avaient déjà utilisé beaucoup d’usure des pneus, j’ai donc pu les attaquer et les dépasser assez facilement. L’équipe a fait du très bon travail et je pense que moi aussi. Et c’est pourquoi tout s’est bien passé.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !