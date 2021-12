Lando Norris espère être encore plus rapide chez McLaren une fois que Daniel Ricciardo aura «cliqué»

Renversant Daniel Ricciardo dans un premier temps, et toujours sur son coéquipier malgré sa récupération, Lando Norris dit que sa rivalité avec l’Australien a « été très bonne » pour lui.

Cette année, Norris s’est retrouvé avec un nouveau coéquipier à Ricciardo, qui a quitté Renault pour McLaren.

La plupart pensaient que ce serait une bataille serrée entre les deux, mais qui basculerait rapidement en faveur de Ricciardo. Il n’a pas.

Alors que le huit fois vainqueur du Grand Prix a produit de meilleurs résultats dans la seconde moitié du championnat, Norris reste en tête du classement avec 153 points à 105.

« Je pense que ça a été très bien pour moi », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com. « C’est aussi l’un des éléments qui m’ont fait profiter un peu plus de l’environnement.

« Il y a toujours cette question de savoir quand vous affrontez un pilote comme celui-là« allez-vous bien faire ? » Va-t-il me battre à chaque qualification ou course de la saison ?’

«Ces pensées vous traversent un peu la tête pour l’année. Donc, quand rien de tout cela ne se produit, vous vous dites « d’accord, si je peux faire ça contre lui et qu’il peut battre ce gars alors qu’il était dans la même voiture, alors je dois être dans un endroit décent ». Alors ça fait penser à de bonnes choses.

« Mais d’un autre côté, cela ne me donne pas l’impression d’être soudainement le meilleur pilote du monde. Il y a encore eu des courses où il a été plus rapide que moi et des séances de qualifications où il a été un peu plus rapide.

« Je sais qu’il est toujours Daniel. Une fois qu’il clique et trouve son chemin et ainsi de suite, j’espère être encore plus rapide que lui. Mais je sais que ce ne sera pas « Je suis toujours plus rapide » car c’est un très, très bon pilote.

«Mais ma confiance est définitivement venue avec la façon dont je me sens comme si j’avais joué. Et ce n’est pas forcément tout parce que j’ai battu Daniel.

Norris et Ricciardo ont passé une grande partie de cette saison à courir contre les Ferrari, à la fois sur piste et dans le championnat des constructeurs.

Ce sont cependant les Scuderia qui ont trouvé le meilleur rythme ces derniers temps avec leur nouveau moteur, leur donnant 39,5 points d’avance sur McLaren dans la course pour le meilleur des autres au classement.

« Cela les a aidés », a déclaré Norris à propos du PU amélioré de Ferrari. « Avant, ils étaient très bons en énergie. Ils ont beaucoup de déploiement qui, sur certains circuits, ne fait pas une énorme différence, mais sur d’autres circuits, cela aide certainement.

« Lorsque nous écrasons dans les lignes droites et que nous perdons 20 km/h, ils continuent de rouler. Cela fait une grande différence dans la façon dont vous pouvez les piloter et les dépasser, etc.

« Je pense que ça a été très serré toute la saison et je pense toujours que nous avons fait un meilleur travail en équipe. Je pense qu’il y a eu plus de courses où ils ont été plus rapides mais ils ont juste fait plus d’erreurs que nous. Ils devraient être plus avancés.

«Mais c’est dur. Si je regarde le championnat des pilotes, je suis toujours devant les deux [Ferrari drivers]. Alors bien sûr, je veux que l’équipe soit là-haut. Mais j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que j’ai pu pour aider de ce côté-là.

Norris est P5 au classement, un point devant Charles Leclerc et 7,5 devant son ancien coéquipier Carlos Sainz.