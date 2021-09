Lando Norris espère que le premier “shoey” était aussi son dernier

in

Lando Norris espère que son premier “shoey” sera également le dernier après avoir été entraîné dans les célébrations de la victoire de son coéquipier McLaren Daniel Ricciardo à Monza.

Ricciardo est célèbre pour avoir effectué un « shoey » sur le podium – en buvant du champagne ou du vin mousseux comme c’est le cas maintenant, dans sa botte de course chaude et en sueur, et en se joignant aux autres trois premiers pour faire de même.

Après sa victoire surprise dans le Grand Prix d’Italie, l’Australien était désireux de maintenir la tradition et a également impliqué le finaliste Norris et le PDG de l’équipe, Zak Brown.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas, qui a terminé troisième, a été épargné par le rituel et a simplement regardé avec ce qui semblait être un léger amusement.

“C’était bon”, a déclaré Norris, cité par Crash.net, lorsqu’on lui a demandé comment il avait trouvé son tout premier “shoey”.

« De toute façon, pas un grand fan de ce genre de boisson, alors quand vous en avez l’ajout qui sort d’une chaussure, de Daniel, où son pied en sueur a été pendant les deux dernières heures…

« Ce n’est vraiment pas quelque chose que je conseille aux autres d’essayer un jour, et j’espère ne plus jamais avoir à le refaire. Mais j’ai dit – je pense que nous avons dit – au début de l’année ou à un moment donné que si nous étions ensemble sur le podium, je le ferais.

« Alors je l’ai soutenu et j’étais heureux de le faire. Zak l’a fait aussi. Je pense qu’il a vraiment adoré. C’était cool, une expérience cool. C’est un bon souvenir pour tout le monde. Autant je détestais ça, autant je l’appréciais. »

Heureux ne le couvre pas ! @danielricciardo a été brillant aujourd’hui 👏#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/zwj9TeMCa6 – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021

Il n’était peut-être pas surprenant que Bottas, une personnalité discrète, ait réussi à éviter d’être inclus dans les célébrations “shoey” et bien qu’il soit un visiteur fréquent du podium, c’est quelque chose qu’il n’a pas encore vécu.

Mais maintenant que Ricciardo en est conscient, cela pourrait changer à l’avenir.

“Non, je ne l’ai jamais fait”, a déclaré le Finlandais. “Toujours réussi à l’esquiver.”

Ce à quoi Ricciardo a répondu : « Pas question ! Je pensais que tu l’avais fait ! C’est pourquoi je ne te l’ai pas donné.

Cependant, parmi ceux qui ont subi un « shoey » figurent Lewis Hamilton, Mark Webber, Christian Horner, Max Verstappen, Nico Rosberg, Lance Stroll et Martin Brundle.

