Lando Norris espère que McLaren pourra être compétitif « partout »

Avec sept manches à disputer dans la campagne 2021, Lando Norris espère qu’il n’y aura plus de pistes faibles pour McLaren au calendrier.

Alors que leur bataille principale est toujours avec Ferrari pour la P3 chez les constructeurs, McLaren a obtenu des résultats fantastiques en tête du classement lors des dernières courses.

Au Grand Prix d’Italie, Daniel Ricciardo a mené à la maison un doublé McLaren, un résultat largement obtenu au mérite après une solide performance à la fois pour Ricciardo et Norris lors des qualifications de sprint la veille.

Il y a eu ensuite de nouveaux exploits lors de la manche suivante en Russie alors que Norris a pris la pole position sur une piste asséchée et a mené la course jusqu’aux étapes finales.

La Turquie accueille la 16e ronde de la saison 2021, après quoi les GP des États-Unis, du Mexique, de Sao Paulo, du Qatar, d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi restent avant la fin de la campagne.

Les sites varient dans les défis qu’ils posent et créeront probablement des changements dans l’ordre hiérarchique.

Mais tout en choisissant des endroits comme les États-Unis et le Mexique où Norris espère que McLaren pourra être fort, il garde espoir d’un bon rythme dans toutes les courses restantes, car la Russie, par exemple, n’était pas censée convenir au MCL35M.

« J’espère partout. Je pense que des endroits comme l’Amérique seront bons pour nous », a-t-il déclaré à Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé où parmi les sites restants, il espère que McLaren pourra être fort.

« Abu Dhabi était bon pour nous l’année dernière, mais cette année peut-être pas si bon car ils changent le tracé de la piste. Donc pour nous, ce n’est peut-être pas si bon.

« Au Mexique, je pense que nous pouvons aussi être assez forts, mais c’est tellement difficile à savoir. Je suppose qu’en Russie, nous ne nous attendions peut-être pas à être aussi bons que nous l’étions, et peut-être qu’à Zandvoort, nous ne nous attendions pas à être aussi mauvais que nous l’étions.

“Donc, même maintenant, si tard dans la saison, nous apprenons encore sur la voiture, nous apprenons toujours ce qui la rend rapide et ce qui la rend lente. Et ce que nous pouvons en apprendre pour 2022, pour la saison prochaine, sur comment pouvons-nous nous assurer que nous ne sommes tout simplement pas lents et toujours rapides. »

Horner se méfie des progrès de McLaren en 2021