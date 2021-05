Lando Norris ‘essaye d’aider’ Daniel Ricciardo à se mettre au diapason

Lando Norris insiste sur le fait qu’il est prêt pour le moment où Daniel Ricciardo “clique” sur McLaren et essaie de l’aider en cours de route.

Ricciardo, de son propre aveu, a du mal chez McLaren à s’adapter à la voiture après avoir rejoint l’équipe de Renault pour cette saison.

En tant que sept fois vainqueur d’une course de F1, de nombreux experts s’attendaient à ce qu’il imprime son autorité sur son coéquipier Norris, 10 ans plus jeune.

Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit jusqu’à présent cette année, le Britannique ayant déjà réalisé deux podiums pour se classer troisième du Championnat du monde des pilotes.

L’Australien, quant à lui, n’a contribué que 24 des 80 points de l’équipe et a déclaré après le Grand Prix de Monaco qu’il n’était “pas convaincu” qu’il était encore en mesure d’égaler certaines des données de performance de Norris.

Norris, cependant, pense que ce n’est qu’une question de temps avant que son collègue de 31 ans ne remette les sceptiques à leur place – et se prépare à ce que cela se produise.

“Je ne vais pas m’avancer avec ça – quand il clique avec la voiture, je sais ce qu’il est capable de faire”, a déclaré Norris à Channel 4.

« J’ai un immense respect pour lui et j’ai déjà beaucoup appris de lui. Même s’il lui faut du temps pour s’adapter à quelque chose, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il est vraiment bon que j’ai déjà pu apprendre et utiliser pour moi-même.

«C’est donc un pilote incroyable, je vois pourquoi il est si bon, et parfois il l’a déjà montré.

« Mais oui, il prend toujours son temps pour se mettre au diapason. J’essaie de l’aider quand je peux et nous sommes toujours coéquipiers à la fin de la journée.

“Je ne le prends pas pour acquis parce que je sais que tôt ou tard il va juste cliquer et être rapide, et tout le monde sera comme” oh, je te l’avais dit “.

« Mais je suis prêt pour ça. Je ne doute pas, pensant qu’il ne l’est pas.

Après Monaco, où il a terminé 12e après que Norris l’ait dépassé en troisième position, Ricciardo a déclaré qu’il pensait que prendre quelques jours de congé pour se vider l’esprit était la meilleure approche avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

“Je sens que ce week-end a été si loin et tellement sur le pied arrière qu’une partie de moi veut juste s’éteindre pendant quelques jours”, a-t-il déclaré.

« Sinon, c’est comme une paralysie de l’analyse. J’y suis déjà allé et je ne veux pas y retourner.

