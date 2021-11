Lando Norris est « au niveau » de Max Verstappen et Lewis Hamilton, du moins en matière de vitesse.

C’est selon le chef de McLaren Zak Brown.

Norris a été l’une des stars du championnat de cette année, remportant quatre podiums pour se hisser à la cinquième place du championnat des pilotes. Il a également obtenu une première pole position, le Britannique le plus rapide en qualifications au Grand Prix de Russie.

Il a passé une grande partie de la première moitié de la saison à flirter avec la troisième place, mais des non-scores consécutifs en Hongrie et en Belgique l’ont fait chuter à la quatrième place tandis qu’un P8 décevant à Austin a permis à Sergio Perez de prendre l’avantage d’un seul point dans le combat. pour le quatrième.

P4, cependant, n’est pas l’objectif de Norris, le Britannique ayant parlé dans le passé de son désir de remporter un titre de champion du monde.

Son patron d’équipe, Brown, estime qu’il a la vitesse pour le faire.

« Lando est apparu pour la première fois sur mon radar en 2014. Je pense qu’il peut désormais être compté parmi les meilleurs pilotes », a déclaré Brown dans une interview avec De Telegraaf.

« Il est au niveau de Verstappen et Hamilton. Peut-être pas en termes d’expérience, mais certainement en termes de vitesse.

Plus tôt cette année, Norris a expliqué qu’il pensait être à égalité avec Verstappen et Hamilton, il avait juste besoin d’une voiture capable d’affronter la Red Bull et la Mercedes.

« Je veux dire oui mais cela ne veut pas dire que je suis juste meilleur que tous les pilotes sur la grille ou quelque chose comme ça, je ne dis pas ça », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que sa forme récente avait montré qu’il était bon. assez pour gagner un titre.

« J’ai juste l’impression qu’avec ce que j’ai fait cette saison, je conduis à un niveau capable de gagner des courses et peut-être un jour un championnat du monde.

« Peut-être que je ne suis pas au niveau général, mais je sens que je fais beaucoup de choses correctement et avec quelques petites améliorations, je peux être un peu plus confiant dans ma réponse.

«Je suis à un niveau où je dirais que je pourrais affronter Lewis ou Max et – je dois faire attention à la façon dont je le dis, pas dire que je pourrais les battre à 100% – mais je pourrais leur donner une course pour leur argent et je pourrais lui donner un bon effort.

Brown espère que la saison prochaine, lorsque la Formule 1 présentera de toutes nouvelles voitures, McLaren pourra donner à Norris ce dont il a besoin pour se battre pour un titre mondial.

« Les règles du jeu doivent être égales, puis que la meilleure équipe gagne », a déclaré l’Américain.

« Combien de joueurs une équipe de football compte-t-elle ? D’accord, onze. Ensuite, vous ne voulez pas non plus que l’adversaire ait trois hommes supplémentaires.