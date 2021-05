Lando Norris est prêt à rester chez McLaren pour la vie

Tant qu’il s’agit d’une McLaren compétitive, Lando Norris adorerait passer sa carrière en tant que pilote d’une seule équipe.

Norris est devenu une véritable réussite depuis que McLaren l’a ramené en Formule 1 en 2019, avec deux podiums à son actif.

Il est devenu le pilote principal de McLaren en 2021 alors que l’équipe cherchait à revenir en tête de la grille, et la récompense est arrivée sous la forme d’une prolongation de contrat de plusieurs années.

Son objectif est de se battre pour des victoires et des titres à l’avenir, donc tant que McLaren pourra y arriver, Norris serait plus qu’heureux d’y passer toute sa carrière.

«Cela dépend, si nous arrivons à un point où nous sommes compétitifs et que nous gagnons des courses et ainsi de suite, alors je ne vois absolument aucune raison pourquoi pas», a-t-il déclaré, cité par The Race.

«Et pour le moment, je n’aimerais rien de plus que de rester ici, de rester avec McLaren, de continuer à progresser et de continuer à m’améliorer pour essayer d’y parvenir.

“Je suis heureux de passer quelques années à le faire, mais oui, en même temps, je veux gagner des courses, et aller pour des championnats et tout.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“C’est mon objectif, c’est ce que je veux atteindre avant de terminer en Formule 1”, a-t-il poursuivi.

«Ce n’est pas quelque chose que je dis:« L’année prochaine ou quelques années après, nous allons gagner ça ». J’espère juste que nous serons encore plus proches que là où nous en sommes maintenant.

“Je suis heureux. Ce n’est pas comme si je disais aux gars: «Nous en avons besoin l’année prochaine et si ce n’est pas le cas, je pars».

«Je suis heureux de rester pour ceux-là pendant ces quelques années et de continuer à me brancher, de continuer à travailler dur pour cela, car je pense que cela le rendra encore plus doux, ce sera une meilleure histoire. Cela le rendra encore plus spécial.

«Cela ne veut pas dire que je veux cela dans les prochaines années, mais c’est juste plus un objectif final.»

Et à ce point, alors que bien sûr le succès est finalement ce qu’un pilote de Formule 1 poursuit, Norris a déclaré que la loyauté est également une «grande partie» de sa relation avec McLaren.

«Même si je veux gagner des courses et gagner des championnats, etc., l’autre chose qui est tout aussi importante pour moi, c’est de m’assurer que j’apprécie où je suis», a-t-il ajouté.

«Je suis sûr que j’apprécierais partout où je vais, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Mais s’entendre avec les gens et avoir ces amitiés, et ces relations avec des gens comme tous mes mécaniciens, mes ingénieurs, tout le monde à l’usine. Tout fonctionne si bien et j’adore ça. C’est si facile pour moi.

«Je n’aimerais rien de plus que de continuer à être là où je suis. Je l’aime, je l’apprécie beaucoup et je m’amuse. Cela signifie peut-être plus que du succès.

«Si je n’aimais pas la position dans laquelle j’étais, je voudrais changer cela.

«Je veux juste profiter de ma vie et en tirer le meilleur parti. Et cela tient en grande partie au fait d’être avec les personnes avec lesquelles vous aimez travailler, avec qui vous aimez travailler, etc. C’est écrire une histoire ensemble et avoir une histoire ensemble.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!