Lando Norris estime qu’il a “ progressé ” sur la piste et hors de la piste

Lando Norris estime que, étant le pilote McLaren avec plus d’expérience de travail avec l’équipe, il a intensifié à la fois sur et hors piste.

Avec Daniel Ricciardo remplaçant Carlos Sainz pour la campagne 2021, Norris s’y est lancé après avoir passé plus de temps avec l’équipe que son coéquipier pour la première fois.

Compte tenu de cela, il a parlé avant la saison de son objectif de prendre davantage un rôle de premier plan et l’a jusqu’à présent fait, en battant Ricciardo dans les deux premières courses.

En analysant son année jusqu’à présent, il a le sentiment qu’il a apporté des améliorations et s’est relevé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture.

«Je dirais que la plus grande différence par rapport à l’année dernière est que je suis le gars expérimenté en termes de temps à McLaren quand on le compare à Daniel, il a l’expérience d’être en Formule 1 mais j’ai l’expérience d’être avec McLaren », a-t-il déclaré sur le Dans la voie rapide Podcast.

«Je pense que c’est là que ma responsabilité a un peu augmenté, je peux me référer à beaucoup plus de choses sur les dernières années et comment les voitures ont été, et aussi sur le développement de la voiture de cette année.

«Cette année a été l’année où j’ai intensifié un peu non seulement la conduite de la voiture, mais aussi mes performances hors piste en aidant l’équipe, en menant un peu plus certains domaines et en ayant un peu plus de responsabilités.»

C’est pourquoi je fais ce que je fais. C’est ce que cela signifie pour nous pic.twitter.com/t2fuYCfrnG – Lando Norris (@LandoNorris) 19 avril 2021

La deuxième course de la saison, à Im0la, a été l’un des moments forts de la carrière de Norris à ce jour alors qu’il décrochait son deuxième podium en F1 en terminant en P3.

Cela est venu après une séance de qualification qui l’a laissé abattu car il avait un tour qui aurait assuré son meilleur résultat de samedi supprimé car il dépassait les limites de la piste.

Apprendre de telles erreurs et intégrer ces leçons dans la course est un domaine en particulier dans lequel il sent qu’il s’est amélioré.

«Je pense que des jours comme aujourd’hui sont toujours ceux que nous attendons avec impatience, car tout peut arriver», a-t-il expliqué.

«Cela peut très mal tourner pour vous, comme cela a été le cas pour beaucoup d’autres personnes, mais cela peut aussi très bien se passer comme cela a été le cas pour moi aujourd’hui.

«Je pense donc que l’une des choses dans lesquelles je me suis amélioré depuis l’année dernière et au fil des ans est de réfléchir au samedi, d’apprendre des erreurs ou des choses que je n’ai pas bien faites, puis de voir le dimanche comme un nouveau jour et un nouveau défi pour essayer d’obtenir un podium et de meilleurs résultats.

