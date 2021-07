Lando Norris “éviscéré” après avoir raté la première pole F1 de 0,05 seconde · .

Lando Norris était “vidé” de ne pas décrocher une première pole position en Formule 1 malgré un meilleur résultat en carrière lors des qualifications sur la première ligne pour le Grand Prix d’Autriche.

Le pilote McLaren a progressé jusqu’au dernier segment des qualifications avec le pneu C4, ce qui signifie qu’il prendra le départ avec ce composé en course, et a terminé deuxième derrière Max Verstappen de Red Bull lors des premiers runs en Q3.

Il s’est amélioré lors de son dernier run, après avoir informé son équipe des dommages potentiels à sa voiture après avoir heurté un trottoir en poussant, et s’est qualifié à seulement 0,048 seconde de la pole alors que Verstappen n’a pas réussi à aller plus vite lors de son deuxième run.

«Je me sens épique. C’était cool », a déclaré Norris. “Je suppose qu’après la dernière course, je voulais faire cette étape de plus, et j’en ai fait deux de plus, donc c’est bien.”

C’est la deuxième semaine consécutive que la F1 court sur le Red Bull Ring, et Norris a égalé son précédent meilleur résultat de qualification en carrière la dernière fois à la troisième place.

“Cela nous met en bonne position pour demain”, a-t-il ajouté. « C’était probablement l’un de mes meilleurs tours que j’ai fait, je pense. C’était donc une bonne sensation.

Alors que Norris a impressionné, son coéquipier Daniel Ricciardo a couru sur le composé C5 plus rapide en Q2 mais n’a pas pu entrer dans le top 10, se qualifiant seulement 13e. Son directeur d’équipe, Andreas Seidl, a déclaré que son tour lancé lors de cette séance avait été compromis au quatrième virage.

