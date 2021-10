Lando Norris exclut l’offre de titre 2022, « certaines choses que nous n’avons tout simplement pas »

Lando Norris admet qu’il y a des choses que McLaren « n’a tout simplement pas » qui sont susceptibles de les exclure de la course au titre 2022.

Mais en 2023, ou 2024, il estime que McLaren aura une « meilleure chance » de remporter le prix ultime.

Le championnat de cette année a vu McLaren retrouver le chemin de la victoire, Daniel Ricciardo P1 au Grand Prix d’Italie. Que Norris ait terminé P2 signifie que McLaren est la seule équipe cette saison à avoir obtenu un résultat 1-2.

Cependant, presque immédiatement, l’équipe a appris que Monza était susceptible d’être une course unique, la course n’étant pas fidèle à la réalité car les rivaux du titre Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont tous deux écrasés.

C’était toujours un résultat positif pour McLaren, et un signe certain que l’équipe de Woking avance dans la bonne direction.

Mais cette direction les conduira-t-elle à un défi pour le titre la saison prochaine lorsque la F1 présentera de toutes nouvelles voitures ?

Norris a des doutes à ce sujet.

« Je ne sais pas quand nous aurons l’opportunité », a déclaré le Britannique à l’édition néerlandaise de Motorsport.com à propos des chances de McLaren. « Contrairement à d’autres équipes, tout n’est pas encore en place pour remporter le titre.

« Nous avons encore besoin d’une bonne soufflerie. »

« Il y a des choses que nous n’avons tout simplement pas par rapport à Mercedes ou Red Bull », a-t-il ajouté, « c’est pourquoi nous aurons une meilleure chance en 2023 ou 2024. »

Norris estime que même si les infrastructures font encore défaut, McLaren a les bonnes personnes au sommet, en particulier dans leur patron d’équipe Andreas Seidl.

Seidl a rejoint l’équipe de Woking mi-2019.

« Andreas aide dans tous les domaines », a déclaré Norris. « Non seulement il prend soin de l’équipe, mais il essaie également de nous aider en tant que pilotes du mieux qu’il peut.

« Il sait comment rendre les pilotes, les ingénieurs et les mécaniciens plus performants, il voit que tout le monde est nécessaire pour atteindre un objectif commun.

« Si nous avons des problèmes ou avons besoin de quelque chose, il fait de son mieux pour nous aider. Peu importe à quel point c’est fou ou étrange, il fait de son mieux.

Une autre bonne nouvelle pour Norris est que le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré que l’infrastructure, y compris la soufflerie, arrivait.

Après cela, il dit qu’il ne peut y avoir aucune excuse de la part de l’équipe.

« En 2024, nous terminerons un rattrapage dans les infrastructures, alors il n’y aura plus d’excuses », a-t-il déclaré.