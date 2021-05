Lando Norris explique les raisons de l’engagement de McLaren

Lando Norris a énuméré les facteurs qui l’ont convaincu que la signature d’une prolongation de contrat de plusieurs années avec McLaren était la bonne décision pour son avenir en F1.

Le Britannique de 21 ans est désormais lié à l’équipe basée à Woking pour les deux prochaines saisons, quand il espère continuer à s’appuyer sur les progrès qu’il a réalisés avec eux jusqu’à présent.

Deux podiums, l’un au début de la saison dernière et l’autre déjà ce trimestre, ainsi que la troisième place du Championnat du monde des constructeurs 2020 sont les faits saillants tangibles de Norris.

Mais il a également fait un pas en avant significatif en termes de statut, ne se laissant pas impressionner par l’arrivée de Daniel Ricciardo en tant que coéquipier cette année et surpassant en fait l’Australien expérimenté sur la plupart des week-ends de course jusqu’à présent.

Avec une ouverture appropriée dans les autres meilleures équipes – Mercedes, Red Bull et Ferrari – peu susceptible d’émerger pour lui bientôt, il est devenu une décision simple pour Norris de rester chez McLaren et malgré cela, il avait de nombreuses raisons de le faire dans n’importe quel Cas.

«Il y a beaucoup de choses à venir, je suppose que la soufflerie est l’une des plus grandes», a déclaré Norris, cité par The Race, faisant référence à une installation que McLaren est en train de construire.

«Beaucoup de choses sont encore assez nouvelles au sein de la structure de l’équipe et de la place de chacun et ainsi de suite. Cela se solidifie encore et la façon dont nous travaillons en équipe est encore une structure assez nouvelle.

«Suite à cela au cours des prochaines saisons, cela ne fera que s’améliorer. Nous avons encore beaucoup de domaines sur lesquels travailler en équipe, pas seulement sur la voiture, et les plans en place pour cela sont également très bons.

“Ces choses que vous aimeriez voir en tant que pilote, du côté de l’équipe, du côté de la tête, tout cela vous donne confiance et vous fait vous sentir bien d’être au bon endroit.”

Norris a déjà parlé de la façon dont l’atmosphère chez McLaren s’est améliorée au cours des deux dernières années et il l’a réitéré après l’annonce de son contrat prolongé.

«Andreas [Seidl, team principal] et Zak [Brown, CEO] m’ont dit ce que vous voulez entendre en tant que pilote et c’est toujours un bon stimulant de confiance », a ajouté Norris.

«La chose la plus importante qui a changé est juste le moral, la motivation, l’énergie.

«Quand vous entrez, tout le monde est beaucoup plus heureux et souriant beaucoup plus, ce qui est génial. Et puis beaucoup plus simplement excités d’essayer de franchir la prochaine étape pour combler l’écart avec Mercedes et Red Bull.

«Chaque fois que nous leur donnons un podium, ils sont très heureux et cela les rend encore plus motivés et excités. C’est cool et c’est ce qui a vraiment changé: les niveaux d’énergie au sein de l’équipe, l’excitation et la motivation.

«Je suis très content des progrès que nous avons réalisés, du plan en place. La meilleure chose pour moi, la meilleure chose pour l’équipe, pour n’importe quelle équipe probablement, est de maintenir la structure au sein de l’équipe, de maintenir la confiance en chacun.

«Ce sera une bonne chose pour ma propre confiance mais aussi pour l’équipe, que nous aborderons l’année prochaine avec le nouveau règlement et il y a cette continuité entre nous tous.

«Pas trop de décisions pour moi. Je suis content de l’endroit où je suis et je n’ai pas pensé à trop d’autres choses pour signer mon nom.

