Lando Norris félicite Max Verstappen pour sa « conduite incroyable »

Lando Norris a interrompu les interviews d’après-course du vainqueur de la course Max Verstappen pour le féliciter en plaisantant pour sa « conduite incroyable » à Spa.

Un après-midi ridicule au Grand Prix de Belgique a vu de fortes pluies persistantes retarder le départ de la course, mais après avoir bouclé quelques tours derrière la voiture de sécurité après plus de trois heures de retard, la course a été abandonnée.

En conséquence, le poleman Verstappen a été déclaré vainqueur officiel de la course alors qu’il menait le peloton dans des conditions de voiture de sécurité, et suffisamment de tours avaient été effectués pour se qualifier pour un classement officiel de la course, avec des demi-points attribués aux pilotes du top 10. à Spa.

Norris était d’humeur généralement joyeuse par la suite alors qu’il se dirigeait vers le pilote Red Bull, lui a offert une poignée de main et a plaisanté: «Super course, mon pote. Conduite incroyable. Je t’attrapais !

Lando à Max : « Super course, mon pote. Une conduite incroyable. » #F1 pic.twitter.com/WOO8wgRpQa – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 août 2021

Après le non-événement autour de Spa, Verstappen a réduit l’écart dans le championnat des pilotes derrière Lewis Hamilton en tête à seulement trois points, mais sans réellement courir pour de bon dimanche.

Plusieurs pilotes ont fait la queue pour ne pas être d’accord avec l’attribution de points et l’attribution d’un résultat officiel, car Sebastian Vettel a qualifié la décision de “blague” et Fernando Alonso l’a décrite comme un “Noël précoce” pour les points donnés, n’ayant pas couru pour gagner eux.

Norris était en dehors des points après avoir pris une pénalité de cinq places sur la grille après que des pièces aient été changées sur sa McLaren pour la rendre apte à courir dimanche, et le Britannique a estimé qu’une course jusqu’au bout du peloton lui aurait été possible.

Mais en raison du manque d’action, le pilote McLaren a convenu avec ses collègues que les résultats auraient dû être nuls et non avenus.

“Je ne pense pas qu’il faille attribuer des points pour aujourd’hui”, a déclaré Norris aux journalistes après la course. “Je pense que pour le peu que nous avons fait aujourd’hui, X nombre de tours de course, nous sortons et nous courons pendant X montant de la course, mais pour conduire derrière la voiture de sécurité et ensuite pour que les gens obtiennent des points…

« Peut-être que je dirais le contraire si j’étais premier et que j’avais un bon nombre de points, je ne sais pas.

« Je n’ai pas l’impression que – même si cela nous a profité aujourd’hui en tant que Daniel [Ricciardo] obtenu un bon nombre de points par rapport à Ferrari – je ne pense pas que ce soit [a] course méritée pour les points car ce n’est pas une course en fin de journée.