Lando Norris : Ferrari fait plus d’erreurs que nous

Lando Norris dit que Ferrari a fait plus d’erreurs que McLaren jusqu’à présent en 2021, c’est pourquoi l’équipe britannique est si proche d’eux.

Les deux équipes sont engagées dans une bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs cette saison, avec l’équipe italienne actuellement en tête de seulement deux points.

Dans l’ensemble cependant, ils ont généralement eu une voiture plus rapide, surtout en qualifications, donc ils devraient vraiment avoir une marge plus large sur leurs rivaux.

La raison pour laquelle ils ne le font pas, dit Norris, est qu’ils ont fait plus d’erreurs que son équipe.

“Ils font toujours des améliorations, tout comme nous, et nous essayons de nous améliorer dans tous les domaines”, a-t-il déclaré aux journalistes en France.

« Ils ont été très rapides le samedi. Charles a été deux fois en pole. Mais ensuite, ils ont commis plus d’erreurs et ont lutté davantage le dimanche. C’est là que nous avons récupéré une partie et avons semblé un peu plus forts.

“Donc, essayer de continuer avec les points étant dimanche et non samedi, c’est bon pour nous et cela vient en notre faveur, mais en tant que voiture, ils ont généralement été rapides en qualifications le samedi.”

Une autre raison pour laquelle McLaren n’est pas loin de Ferrari est l’excellente performance de Norris lui-même, l’un des pilotes de la saison à ce jour.

En fait, il est le seul homme sur la grille à marquer des points dans chaque course jusqu’à présent et a terminé dans les cinq premiers dans cinq des six manches.

Il attribue cela au fait qu’il a parfois été plus réservé avec sa conduite et pense que cela rapportera des dividendes à la fin de la saison.

“C’est bon pour moi et pour nous en tant qu’équipe”, a-t-il déclaré.

« Surtout d’où nous sommes chez les constructeurs » ; nous sommes très proches de Ferrari, donc ce genre de choses s’additionne à la fin de la saison.

«Même si c’est un ou deux points, ça peut quand même faire une bonne différence, donc c’est bien. Je fais ce que je peux. Cela dépend, parfois vous voulez prendre plus de risques et opter pour une meilleure position.

“Mais j’ai aussi l’impression d’avoir pris de bonnes décisions pour être parfois du côté le plus sûr et ne pas prendre trop de risques.

« Comme à Bakou, j’étais 12e après le premier tour et les choses ne s’annoncent pas si bien. Mais j’ai quand même fini cinquième. C’est bon pour moi et pour nous en tant qu’équipe. Et c’est ce dont nous avons besoin pour continuer.

