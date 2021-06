Lando Norris : Ferrari reste une “grande menace” malgré des problèmes de pneus

Lando Norris de McLaren a déclaré que Ferrari était toujours leur “grande menace” dans le championnat des constructeurs, malgré quelques week-ends décalés pour la Scuderia cette saison.

Un Grand Prix de France terne au Paul Ricard a vu Charles Leclerc et Carlos Sainz ne pas être compétitifs dans la course en raison de problèmes persistants de dégradation des pneus, qui, selon le directeur de l’équipe Mattia Binotto, pourraient ne pas être résolus avant la fin de la saison.

La paire de Ferrari est toutefois revenue aux P6 et P7 au Grand Prix de Styrie ce week-end et a regagné une partie de l’écart avec McLaren au classement des constructeurs, après que Daniel Ricciardo ait terminé en dehors des points.

Norris a insisté sur le fait que McLaren ne prend pas ses rivaux à la légère cette saison, malgré leur forme erratique.

“Je veux dire qu’ils sont juste un peu de haut en bas”, a-t-il déclaré à Motorsport.com lorsqu’on l’a interrogé sur la bataille en cours entre les équipes. « Ce n’est pas qu’ils sont en difficulté à chaque course. Je pense que Paul Ricard a été particulièrement mauvais pour eux. Mais beaucoup de morceaux leur conviendront plus qu’à nous.

« Et compte tenu de la difficulté avec laquelle ils luttent encore dans les lignes droites, sur le GPS, ils sont l’un des meilleurs dans les virages, comme Mercedes et Red Bull dans de nombreux virages.

« Ils sont donc notre grande menace en ce moment. Nous travaillons toujours dur, c’est pourquoi nous ne prenons rien pour acquis pour le moment. Et nous devons encore continuer à rogner et à améliorer la voiture, car une fois qu’ils ont tout mis en place, ils peuvent facilement être en avance sur nous. C’est dur.”

Alors que Norris a remporté deux podiums cette saison et continue d’avoir une saison extrêmement impressionnante au volant de sa MCL35M, mais malgré ses excellents résultats en course, il se méfie toujours de ce que Ferrari peut faire le samedi.

“Je pense que la plupart du temps, ils nous ont déjà surqualifiés cette année, et ils ont été en pole deux fois”, a ajouté Norris.

« Donc, cela montre qu’ils ont une très bonne voiture, et dès qu’ils règlent leurs problèmes en course, ils volent.

« À certains égards, vous diriez qu’ils ont une meilleure voiture que nous dans certains scénarios, pistes et situations, et dans d’autres, nous avons une meilleure voiture comme hier. [Styrian GP qualifying]. Alors on verra.

« Un défi est toujours bon. Cela rend les choses plus excitantes, cela fait travailler l’équipe dur, et le seul moment où vous n’aimez pas ça, c’est quand ils vous battent. Cela permet aux gars de travailler dur, et même de retourner à l’usine, mais vous ne voulez pas non plus que ce soit trop difficile.

« J’aime ça parce que ça me force à travailler dur et à repousser les limites et des choses comme ça. J’espère que nous pourrons faire de même la semaine prochaine.

