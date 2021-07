Lando Norris a admis qu’il était frustré après qu’un arrêt au stand lent lui ait coûté la chance de se battre pour un podium dans le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Avec Max Verstappen hors de course à la suite d’une collision au premier tour avec Lewis Hamilton qui l’a laissé dans les barrières, une grande opportunité s’est ouverte sur un Silverstone torride.

Hamilton a remporté la course face à Charles Leclerc, qui était le package surprise de sa Ferrari et le principal bénéficiaire du malheur de Verstappen.

Mais c’était Valtteri Bottas que Norris visait et bien qu’il ait finalement terminé à plus de 17 secondes du Finlandais troisième, l’homme McLaren avait devancé la Mercedes jusqu’aux arrêts aux stands.

Le changement de pneus de Norris, au tour 22 sur 52, a pris six secondes en raison d’un problème avec l’arrière droit et en conséquence, il a été coupé par Bottas qui s’est arrêté un tour plus tard et est resté immobile pendant 2,2 secondes beaucoup plus lisses.

Sans cet incident, le Britannique de 21 ans pensait qu’il aurait pu en faire beaucoup plus pour tenter d’ajouter à ses trois podiums déjà cette saison.

“Cela arrive de temps en temps en Formule 1”, a déclaré Norris à Sky F1. « Les garçons ont fait un excellent travail toute la saison avec les arrêts aux stands, donc un mauvais, vous devez le donner.

« Ils vont se sentir mal, je me sens mal, mais nous ferons mieux la prochaine fois.

“Bien sûr, j’étais frustré parce que je savais que j’étais dans le combat avec Bottas. Je ne sais pas trop si j’aurais fini troisième ou non, mais j’aurais adoré devant les fans ici au moins me battre pour cela.

TOUR 21/52 Norris s’arrête de P3, mais c’est un arrêt lent – ​​6 secondes Il revient sur la piste en P6 derrière Alonso #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/012AKEwGhK – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Néanmoins, en terminant quatrième et avec son coéquipier Daniel Ricciardo à une place derrière lui, Norris savait que McLaren avait compensé une partie du boost que Ferrari, leur rival pour la P3 dans le Championnat du monde des constructeurs, avait gagné avec la deuxième place de Leclerc.

“Je ne peux pas être satisfait, quatrième et cinquième en tant qu’équipe, c’est génial”, a ajouté Norris, qui a déclaré qu’il n’avait “aucune idée de la façon dont je suis troisième au championnat des pilotes” après avoir devancé Sergio Perez.

« C’est quand même un bon résultat pour nous et un peu de limitation des dégâts.

Ricciardo, quant à lui, a réalisé son meilleur résultat depuis qu’il a rejoint McLaren en terminant cinquième.

“Sur le papier, content de mon premier top cinq de l’année”, a déclaré l’Australien. «Ça a pris du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Bref, un bon week-end.

« J’ai vraiment besoin d’avoir de la régularité maintenant. Je veux dire que je me sens mieux, mais il y a certainement du temps sur la table dont j’ai besoin pour trouver et me sentir à l’aise avec la voiture.

« Si je peux avoir un bon week-end [at the next race] en Hongrie, cela me donnerait la confiance de penser que c’est une trajectoire ascendante.