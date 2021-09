Lando Norris, George Russell : “C’est cool d’avoir Alex Albon de retour”

Lando Norris et George Russell ont tous deux parlé de leur plaisir de voir leur ami de longue date et rival Alex Albon obtenir un siège chez Williams pour 2022.

Le pilote de réserve Red Bull a pris le siège que Russell quittera à la fin de l’année, alors qu’il passe chez Mercedes la saison prochaine.

Le trio a gravi les échelons du sport automobile ensemble et a tous fait ses débuts en Formule 1 en même temps. Après qu’Albon ait été abandonné par Red Bull pour cette saison, le pilote McLaren Norris a déclaré qu’il était impatient de retrouver le pilote thaï-britannique sur la grille pour plus de batailles l’année prochaine.

“Je veux dire, évidemment, cela ne change pas grand-chose pour moi, mais j’aime Alex – c’est l’un de mes bons amis”, a déclaré Norris à Formula1.com. « Je le respecte beaucoup et je pense que c’est un très bon pilote.

“Donc, le simple fait qu’il ait cette deuxième opportunité en Formule 1 est, je pense, une bonne chose. J’espère qu’il pourra bien faire et montrer à tout le monde ce qu’il a.

« Juste entre nous trois [Norris, Albon and Russell], nous avons fait beaucoup d’interviews ensemble et des vidéos et des choses, et nous nous sommes beaucoup amusés.

« Nous avons en quelque sorte grandi ensemble, donc c’est bien parce que ce sont des gens que je connais, et je les respecte beaucoup. C’est cool de le retrouver.

Russell a été interrogé sur le choix de Williams de signer Albon, et il a “confirmé” à l’équipe que le joueur de 25 ans était la bonne personne pour le poste, et qu’il est “extrêmement heureux” de revoir son ami en Formule 1.

“Alex est un pilote fantastique”, a déclaré Russell à The Race. « Il a eu des moments difficiles chez Red Bull. Mais je pense qu’il va revenir encore plus fort.

« Il a toujours été là dans tout ce qu’il a fait. Je suis sûr que l’environnement chez Williams va lui convenir jusqu’au bout et il va très bien performer. Je crois vraiment qu’il mérite une chance sur cette grille.

« Je pense vraiment qu’il est l’un des meilleurs pilotes, même s’il a connu une période très difficile chez Red Bull et je pense que Williams est absolument le bon endroit pour qu’il se développe.

“Je suis là depuis trois ans, je sais comment est l’équipe, je sais comment Jost [Capito, Williams CEO] fonctionne, et je connais très bien Alex.

“Je suis sûr qu’ils seront une combinaison réussie.”