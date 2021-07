Lando Norris: Hamilton complimente étrange mais cool

Lando Norris admet que ses résultats en 2021 ont augmenté les attentes avant sa course à domicile, le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Norris a été l’un des pilotes vedettes du championnat de cette année, remportant trois podiums pour se hisser à la quatrième place du championnat des pilotes.

Sa plus récente P3, qui a eu lieu au Grand Prix d’Autriche, était juste deux semaines avant que la Formule 1 ne se rende à Silverstone pour sa course à domicile.

Les attentes, dit-il, sont élevées, mais il prévient que le «podium élevé» peut être un peu trop.

“Les gens attendent maintenant beaucoup”, a-t-il déclaré à The Express. « D’autant plus à cause de l’Autriche et de la troisième place.

« Maintenant, les gens pensent que nous allons terminer sur le podium et combattre à nouveau Mercedes – ce dont j’ai des doutes.

« Je pense que nous pouvons bien faire. Nous n’avons pas à trop le minimiser. Mais même si nous sommes plus proches que jamais, nous en sommes encore loin.

« Il y a des exemples de la saison dernière où Pierre [Gasly] gagné et vous pouvez avoir un peu de chance. Vous pouvez soudainement être dans cette position parce que d’autres se sont écrasés ou ont eu des échecs.

« Cela doit arriver pour que nous puissions gagner une course, nous ne pouvons pas la gagner tout de suite. Mais ces choses peuvent arriver. Il est compréhensible que les attentes soient élevées – elles peuvent être élevées – mais pas un podium élevé. »

Les performances de Norris cette saison n’ont pas seulement attiré l’attention des fans de Formule 1, mais aussi de ses pilotes rivaux.

Lewis Hamilton l’a qualifié de “grand pilote” lors du GP d’Autriche alors que Norris affrontait à la fois le pilote Mercedes et le Red Bull de Sergio Perez.

Bien que ravi par le commentaire du champion du monde en titre, Norris pense également que c’était “un peu étrange” étant donné qu’il est arrivé à mi-course.

“C’était cool de l’entendre de Lewis”, a-t-il déclaré. « Plus que de n’importe quel autre pilote de F1.

« C’était au milieu de la course, ce que je ne ferais jamais. Et c’était un peu étrange parce qu’on ne s’attend pas à l’entendre.

“Mais cela signifie encore plus qu’il l’a dit après qu’il soit passé et que je courais contre lui, plutôt qu’il ne recule à cause de problèmes.

« C’était donc bizarre – mais cool en même temps parce que c’était la première fois que je courais contre Lewis pour plus d’un virage.

« C’est un sentiment différent parce que vous savez qu’il est le meilleur. Et il est le meilleur pour une raison. Il est bon en attaque et en défense, mais j’ai l’impression d’avoir été capable de le retenir pendant 20 tours la semaine dernière.

Cette bataille avec Hamilton, espère-t-il, a été verrouillée dans sa banque de mémoire pour la prochaine fois qu’il devra combattre le septuple champion du monde.

“Maintenant, je sais que si je suis dans la même position la prochaine fois, je suis capable de le faire”, a ajouté le pilote McLaren.

« Dans le passé, c’était le cas où, après le cinquième tour, je me disais : ‘Oh non.’ Mais si la différence de vitesse est la même, je suis plus confiant sachant que je peux le garder derrière moi.

« C’est comme lorsque vous êtes en Formule 2. Vous regardez les pilotes en F1 et vous vous dites : « Ils sont incroyables, où suis-je ? Est-ce que je vais être assez bon ?

« Nous n’avions pas vraiment piloté Mercedes et Red Bull. Mais j’étais dans cette position le week-end dernier. Je peux faire du bon travail. Je me sens capable de les battre.

“Ils sont comme tous les autres pilotes sur la grille.”

