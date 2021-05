Lando Norris inquiet alors qu’Alpine montre des signes de vie

Alpine avait l’air solide en FP2 à Portimao, obtenant les P5 et P6, à tel point que Lando Norris craint de se rendre en Q3 avant eux.

L’équipe de France anciennement connue sous le nom de Renault a réalisé un début de saison décevant.

Après avoir passé 2020 à se battre pour P3 dans le championnat des constructeurs, ils semblaient avoir chuté dans l’ordre hiérarchique en 2021, McLaren, Ferrari et AlphaTauri ayant tous des voitures confortablement plus rapides à Bahreïn et à Imola.

Cependant, le premier jour de course à Portimao, il y avait des signes indiquant que les choses allaient dans la bonne direction pour Fernando Alonso et co, l’Espagnol assurant P5 et Esteban Ocon terminant une place derrière en FP2.

Les deux voitures ont terminé devant tout le monde au milieu de terrain à part Carlos Sainz, et leur rythme a Norris craignant de ne pas se rendre à la Q3.

«L’Alpine était très rapide aujourd’hui», a-t-il déclaré à Sky Sports après la séance.

“Nous savons [Ferrari] sont rapides, donc s’ils sont en avance sur nous, ce n’est pas une surprise, mais normalement, nous avons eu un gros écart par rapport à l’Alpine les deux derniers week-ends.

«Ce week-end, ils semblent beaucoup plus compétitifs, ce qui rend les chances d’entrer en Q3 beaucoup plus difficiles, deux voitures de plus que nous pourrions courir.

«C’est excitant, mais oui, cela rend notre vie un peu plus délicate, donc ça va être difficile.»

Des niveaux d’excitation? 🎢🙌 🎥 @ F1 🏎 @ alo_oficial pic.twitter.com/4FaH9vAR8h – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 30 avril 2021

Alonso n’avait pas l’air tout à fait à l’aise dans son A521 la dernière fois à Imola, battu par Ocon en qualifications et le jour de la course.

Après la première journée de course au Portugal, il se sentait déjà plus heureux que jamais avec sa machinerie, même s’il la conduisait sur une piste qui était toute nouvelle pour lui.

«Ce fut une bonne journée d’entraînement pour moi et la plus confortable que j’ai eu cette saison par rapport à Bahreïn et Imola», a-t-il déclaré.

«J’étais content de la configuration de la voiture assez tôt dans la journée, donc je me suis surtout concentré sur l’acclimatation au circuit et ensuite sur l’évaluation des pneus au cours des deux sessions.

«Il nous reste encore beaucoup de données à analyser, mais c’est un bon début de week-end. J’ai aimé piloter le circuit pour la première fois dans une séance de Formule 1, mais je pense que le trafic pourrait être un défi demain en qualifications.

«C’est une piste passionnante à conduire, c’est sûr.»

