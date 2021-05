Lando Norris: Je pourrais donner à Lewis et Max une course pour leur argent

Lando Norris pense que, s’il avait une machine égale à eux, il pourrait se battre contre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

le McLaren Le pilote a été extrêmement impressionnant jusqu’à présent cette saison, marquant des points à chaque course, terminant dans le top cinq dans trois d’entre eux et décrochant le deuxième podium F1 de sa carrière à Imola.

C’est peut-être le meilleur qu’il ait regardé depuis qu’il a rejoint la grille en 2019, et a amené beaucoup à croire qu’il est un champion du monde en devenir.

Il a le sentiment d’avoir montré que c’est le cas et dit qu’il est capable de combattre les meilleurs dans la bonne voiture.

“Je veux dire oui mais cela ne veut pas dire que je suis juste meilleur que tous les pilotes sur la grille ou quelque chose comme ça, je ne dis pas ça”, a-t-il déclaré selon GPFans lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que sa forme récente avait montré qu’il est assez bon pour remporter un titre.

«J’ai juste l’impression qu’avec la façon dont j’ai fait cette saison, je conduis à un niveau capable de gagner des courses et peut-être un jour un championnat du monde.

«Peut-être que je ne suis pas au niveau total, mais je sens que je fais beaucoup de choses correctement et avec quelques petites améliorations, je peux être un peu plus confiant dans ma réponse.

«Je suis à un niveau où je dirais que je pourrais affronter Lewis ou Max et – je dois faire attention à la façon dont je le dis, ne pas dire que je pourrais les battre à 100% – mais je pourrais leur donner une course. pour leur argent et je pourrais lui donner un bon effort.

Satisfait de la course aujourd’hui! Je sais que ça n’avait pas l’air trop beau, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le rendre bon. Un grand merci à tout le monde chez @ McLarenF1. Je vous verrai tous à Monaco 👊 pic.twitter.com/mIQNtP8cNL – Lando Norris (@LandoNorris) 9 mai 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Bien qu’il ait toujours été considéré comme un grand talent, Norris a été plus que jamais salué par ceux à l’intérieur et à l’extérieur du paddock cette saison.

Le Britannique dit qu’il a continué à être son propre plus grand critique et qu’il veut changer cela pour sa confiance.

«Je n’ai pas toujours été le gars le plus élogieux envers moi-même, me donnant le respect que je pense que je devrais avoir parfois», a-t-il ajouté.

«Je me rabaisse toujours beaucoup et je suis dur avec moi-même, mais je pense que parfois je sens que je devrais être le contraire et me donner confiance.

«Avec ce que je ressens jusqu’à présent cette saison, je sens que si j’étais dans une voiture capable de gagner des courses, je sens que je pourrais.

«Que ce soit dans les conditions humides, les conditions sèches, je sens que je conduis en ce moment de très bonne manière. Je sens que je suis au sommet de mon art, que je fais beaucoup de bonnes choses et que je suis fier de bien des façons.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook