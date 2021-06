Lando Norris : “Je pourrais donner une chance à Verstappen pour son argent”

in

Lando Norris est convaincu qu’il pourrait donner à Max Verstappen “une course pour son argent” s’ils avaient la même voiture de F1 à leur disposition.

Les deux pilotes connaissent des saisons 2021 exceptionnelles, Verstappen menant le Championnat du monde avec 18 points et Norris étant le seul pilote restant à marquer des points à chaque manche jusqu’à présent – ​​une course qui a déjà inclus deux montées sur le podium.

Bien que Norris n’ait pas la voiture pour s’impliquer dans la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton, il croit fermement qu’il pourrait donner à son ami de quoi s’inquiéter s’il le faisait.

Travaillez dur, jouez dur 😏👟 pic.twitter.com/g7Z0fp04gP – Lando Norris (@LandoNorris) 28 juin 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

« 100%, je crois que je pourrais lui donner [Max] une course pour son argent », a déclaré Norris à Sky Sports F1.

“Il y a juste différents scénarios et situations où l’expérience entre en jeu et vous pensez” peut-être qu’il aurait le dessus sur moi dans ce scénario “et je crois qu’il [Max] est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1.

“Je pense qu’il l’a prouvé depuis qu’il a rejoint le groupe à l’âge de 16 ou 17 ans.”

Norris a également expliqué à quel point il a dû mûrir maintenant qu’il n’y a plus de cachette pour sa troisième saison en Formule 1 et il est tout à fait conscient de l’importance qu’il peut maintenant se classer par rapport aux autres pilotes sur la grille.

« Il y a eu beaucoup de travail que j’ai fait au cours de l’hiver et encore tout au long de cette année », a déclaré Norris.

« J’ai investi beaucoup de temps et d’efforts, travaillant beaucoup avec mes ingénieurs pour obtenir des résultats comme nous l’avons fait cette année.

«À l’approche de votre troisième saison, c’est celle où les gens se disent” il n’y a plus d’excuses “.

«Les deux premiers, vous pouvez vous en tirer avec quelques choses, surtout lors de votre première saison.

“Et je suppose qu’avec l’ajout de Danny [Ricciardo] En entrant dans l’équipe, il y avait beaucoup plus de regards sur ce que je vais être contre Danny plutôt que l’inverse.

“Peu de gens savaient à quel point Carlos était bon [Sainz] est et cette année, Carlos a prouvé à quel point il était bon contre Charles, que tout le monde considère comme l’un des meilleurs pilotes de Formule 1.

« Je pense que c’est bien pour moi de savoir où je me situe par rapport aux autres pilotes.

Norris a poursuivi en disant que cette équipe McLaren se sent comme la sienne maintenant, et aider avec ce sentiment a été une confiance croissante en donnant des commentaires sur ce qu’il attend de la voiture.

“Je pense que oui [it is my team]”, a déclaré Norris. « Mais aussi parce que j’ai changé, d’une certaine manière.

« J’exprime davantage mon opinion, non pas parce que je crois toujours que mon opinion est correcte – la plupart du temps, c’est le cas ! – mais plus parce que je suis confiant de le dire.

“Ils comptent sur moi pour plus de choses, je dirais parce que tout au long de la saison, Daniel s’est mis au courant et s’est habitué aux choses, donc une grande partie a compté sur moi parce que j’ai été le gars dans la meilleure position et essayer de mieux diriger l’équipe.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !