Lando Norris: la bataille de Daniel Ricciardo va «  dans les deux sens  »

Lando Norris dit qu’il est bien trop tôt pour commencer à «exagérer» dans sa bataille inter-équipes avec Daniel Ricciardo.

Norris s’est qualifié P7 au Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, une place derrière Ricciardo, mais a connu un bon départ, dépassant son nouveau coéquipier et Charles Leclerc de Ferrari dans les premières étapes.

Le Britannique a ensuite enregistré une solide finition P4 pour commencer sa troisième campagne avec McLaren avec style, tandis que Ricciardo a terminé P7, bien que McLaren ait depuis révélé que le septuple vainqueur du Grand Prix avait subi des dommages lors d’une altercation précoce avec Pierre Gasly d’AlphaTauri.

Et donc Norris n’est pas sur le point de commencer à prendre de l’avance sur lui-même après une course, et s’attend à ce que sa bataille avec Ricciardo «se balance dans les deux sens» au cours de la saison.

« C’est un bon début, en particulier en dépassant Daniel au premier tour, mais ce sera juste » vous en perdez et en gagnez « », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

«Je ne veux pas dire que j’ai l’air super parce que nous sommes tous les deux très proches en ce moment et qu’il pourrait avoir le dessus sur moi lors de la prochaine course. Cela va aller dans les deux sens.

«C’est un gars très compétitif, il est très rapide comme il l’a prouvé en qualifications, et je suis sûr que nous allons avoir des batailles serrées. Je ne veux pas être exagéré et dire que je l’ai surpassé.

Après son retour au Royaume-Uni, Norris devra désormais terminer le reste de la semaine de manière isolée.

Son passage en quarantaine se terminera à la condition d’un test Covid-19 négatif, effectué le cinquième jour de son retour au Royaume-Uni.

Et une fois qu’il sera libre de retourner à l’extérieur, le terrain de golf sera son premier point de contact.

«J’ai cinq ou six jours à attendre, puis je serai à nouveau sur le terrain de golf pour perdre des balles», a-t-il déclaré.

«La mise en quarantaine ne me dérange pas parce que j’aime rester, je suis ce genre de gars. Je n’ai pas l’impression de manquer beaucoup de choses car je suis dans une position privilégiée pour faire beaucoup de choses.

«Je peux toujours aller chez McLaren et travailler. Je peux rester à la maison, aller courir, m’entraîner et jouer en ligne avec mes amis ou jouer sur mon simulateur, donc c’est beaucoup plus que d’autres. Je ne me plains pas, mais plus tôt je pourrai aller jouer au golf avec mes amis, mieux ce sera.

