Lando Norris: la différence chez McLaren est “ incroyable ”

Lando Norris a salué la différence «incroyable» chez McLaren par rapport au moment où ils luttaient pour la F1 par rapport à maintenant.

Le Britannique de 21 ans a profité d’un superbe week-end du Grand Prix d’Émilie-Romagne, en lice pour un départ en première ligne des qualifications – un défi qui a finalement été contrecarré lorsqu’il a dépassé les limites de la piste lors de son dernier tour volant – avant de remporter son deuxième podium en F1. Dans la course.

Avec des moteurs Mercedes à l’arrière de leurs voitures, McLaren semble avoir franchi une nouvelle étape en termes de compétitivité cette année après avoir terminé troisième du championnat du monde des constructeurs 2020.

Tout est loin des points bas absolus de l’équipe en 2015 et 2017, où ils ont terminé neuvième sur 10 au classement avec 27 et 30 points respectivement – des totaux qu’ils ont confortablement dépassés lors des deux premières courses de 2021.

«Ce fut un plaisir et une chose cool de voir comment l’équipe a grandi», a déclaré Norris lors du podcast In the Fast Lane.

«Même si cela a toujours été McLaren et McLaren sont une équipe incroyable et ce depuis de nombreuses années, la différence entre trois, quatre, cinq ans et où nous en sommes maintenant est une incroyable amélioration.

«C’est un environnement beaucoup plus cool et c’est un plaisir de faire partie de tout cela, d’aider l’équipe dans sa trajectoire à aller de l’avant.

C’est pourquoi je fais ce que je fais. C’est ce que cela signifie pour nous pic.twitter.com/t2fuYCfrnG – Lando Norris (@LandoNorris) 19 avril 2021

Obtenez le look Lando: les meilleurs produits dérivés Norris pour 2021

McLaren semble certainement être une unité plus cohésive ces jours-ci avec son personnel le plus en vue en dehors des pilotes étant Zak Brown (PDG), Andreas Seidl (directeur de l’équipe), James Key (directeur technique) et Andrea Stella (directeur des courses).

Norris attribue également l’arrivée de son compatriote Daniel Ricciardo pour avoir ajouté une précieuse expérience de victoire à l’équipe.

«Ces dernières années, en ce qui concerne la façon dont nous travaillons ensemble en équipe, la mentalité, l’esprit, se sont tous considérablement améliorés au cours des dernières années», a ajouté Norris.

«Les performances en F1 ne se limitent pas à la qualité de votre voiture. Il y a beaucoup de facteurs externes dont vous devez être au plus haut niveau.

«Cela peut être les arrêts aux stands, la mentalité, la mécanique, la façon dont l’équipe travaille ensemble, l’inspiration des ingénieurs de retour à l’usine pour créer de nouveaux éléments et apporter des améliorations à la voiture, des choses comme ça.

«Ça a été sur une bonne trajectoire, s’améliorant massivement, et je pense que cette année a été légèrement améliorée d’une certaine manière avec l’arrivée de Daniel dans l’équipe. Il a un regard neuf, un point de vue différent sur beaucoup de choses et il peut apporter beaucoup de choses de ses années chez Red Bull et Renault.

«Je pense que c’est aussi bon que ça a été [now]. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!