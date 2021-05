Lando Norris “ là-haut ” dans la classe de champion du monde potentiel

Le pilote McLaren, Lando Norris, fait l’éloge après une autre belle performance au Grand Prix du Portugal.

Norris a fait trois courses sur le spin avec un top cinq à son nom et a déjà récolté 37 points jusqu’à présent cette saison. Une nette amélioration sur les huit points et 26 points qu’il a récoltés aux mêmes étapes respectives lors de ses deux premières campagnes de Formule 1.

Bien qu’il ne laisse pas la bonne forme le distraire de la situation dans son ensemble, les médias ne peuvent s’empêcher de parler de l’homme qui a sans doute été le pilote le plus impressionnant jusqu’à présent cette saison.

À tel point que Marc Gene de Sky Italy a placé Norris dans une classe élite des pilotes de Formule 1 actuels.

«Pour moi en ce moment, il est juste là-haut avec Hamilton, Verstappen et Leclerc», a déclaré Gene en parlant de Norris.

«Il a couru trois grandes courses et il a été parfait à la fois en qualifications et en course [this weekend].

Hamilton, Verstappen, Norris et Leclerc sont déjà des pilotes qui ont le potentiel d’être champions [in future], évidemment Hamilton l’est déjà, mais je ne doute pas que Norris soit déjà dans ce groupe.

Ferrari a tenté de se battre avec Norris au Grand Prix du Portugal, mais cela a fini par leur coûter un doublé de points alors que Carlos Sainz glissait vers un résultat P11.

Et Gene, qui conserve toujours ses liens avec Ferrari dans un rôle de pilote d’essai, dit que Sainz aurait marqué des points avec facilité si Ferrari n’avait pas appuyé sur le bouton trop tôt avec leur tentative de contre-dépouille sur Norris.

«Si nous l’avions mis sur les pneus durs, il aurait fini dans la zone des points, c’est sûr», a poursuivi Gene.

«Mais c’est facile à dire avec le recul. Il a été l’un des premiers à faire l’arrêt aux stands et sa course était contre Norris, donc pour faire le dégagement, il n’a pas pu mettre les pneus durs. La surprise pour nous a été de constater à quel point nous avons eu du mal avec les pneus moyens. »

“Charles [Leclerc] fait une bonne course. Il avait le rythme de Norris, comme à Imola, où il était là avec Norris, avec le même rythme.

«Il faut juste comprendre ce qui s’est passé avec Carlos, le long run de vendredi n’était pas si mal avec les pneus moyens, sinon nous n’aurions pas fait ce choix.

«Nous devons comprendre pourquoi les performances des pneus moyens ont été bien inférieures aux attentes.»

L’ex-pilote de Ferrari, Kimi Raikkonen, a également performé en deçà des attentes aux yeux de Gene, qui a provoqué une voiture de sécurité précoce et une retraite anticipée après une collision maladroite avec son coéquipier Antonio Giovinazzi.

Lorsqu’on lui a demandé quel pilote l’avait le plus déçu, il a répondu: «Kimi, à cause de son erreur. Nous attendons toujours beaucoup de lui, mais c’était une grosse erreur.

