Lando Norris: le MCL35M convient mieux au style de Daniel Ricciardo

Lando Norris estime que le challenger de McLaren pour 2021, le MCL35M, convient mieux à son coéquipier Daniel Ricciardo dans certains domaines.

Bien que la nouvelle réglementation ait été repoussée jusqu’en 2022 et que des restrictions aient été apportées sur les mises à niveau du châssis pour les challengers 2021, il y a finalement eu des changements importants entre 2020 et 2021.

Pour des raisons de sécurité, le plancher arrière devant les pneus a dû être repensé par les équipes pour 2021, une décision qui semble avoir particulièrement blessé Mercedes et Aston Martin.

Et bien qu’il disputera actuellement sa troisième saison avec McLaren, Norris estime que la nouvelle voiture convient mieux au style de conduite de son coéquipier Daniel Ricciardo qui a rejoint après avoir quitté Renault.

«Bien que Daniel soit nouveau dans la voiture, il y a quelques différences avec la voiture cette année et la façon dont vous devez la conduire, à certains moments, son style de conduite est meilleur et plus adapté à cela», a-t-il déclaré par Autosport.

«La façon dont nous avons dû conduire la voiture au cours des deux dernières saisons est en quelque sorte en train de s’en aller dans le bon sens. C’est quelque chose auquel je dois m’adapter un peu parce que la voiture est différente cette année.

«Il y a place à l’amélioration de mon côté, plus en comprenant comment conduire cette voiture. Pas seulement comment apprendre de Daniel parce que je ne pense pas que ce soit le but, mais toujours me concentrer sur moi-même en termes de rythme de course, un domaine qui n’était pas très bon il y a quelques années.

Mais Norris a fait de grands progrès dans son rythme de dimanche. Le Grand Prix de Bahreïn a été un excellent exemple puisqu’il a dépassé Ricciardo en route vers une solide P4.

Et le Britannique a estimé que son amélioration, tout en examinant les données, venait du fait de ne plus essayer de surchauffer la voiture.

«J’ai l’impression que j’ai dû trop conduire comme ces dernières années. Surtout en qualifications qui ont eu des effets négatifs et ce n’est pas aussi bon », a-t-il expliqué.

«J’ai fait du bon travail [in qualifying] mais j’ai l’impression de me punir avec certaines des choses que je fais avec la voiture.

«Après avoir compris un peu plus, j’ai senti que je pouvais déjà le mettre en pratique [in the race] et j’avais l’impression de gagner dans ces domaines que je perdais.

«J’avais l’impression d’avoir vraiment fait du bon travail, donc j’en suis très content.»

