Lando Norris: le sprint de deux tours de Bakou était “comme une course en qualifications”

Lando Norris a déclaré qu’être à faible consommation de carburant et de pneus neufs pour le sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée à Bakou était “comme une course en qualifications”, dans laquelle il a pris la 5e place.

Le pilote McLaren a été l’un des bénéficiaires de la fin de la période du drapeau rouge après la défaillance colossale des pneus de Max Verstappen à six tours de la fin alors qu’il menait le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après que Lewis Hamilton soit allé directement au virage 1 lors du redémarrage à Bakou, Norris a également pu sauter Yuki Tsunoda d’AlphaTauri pour terminer parmi les cinq premiers cette saison.

Le jeune Britannique a confié avoir apprécié la folie des deux derniers tours.

“C’était assez intense”, a déclaré Norris à Sky F1 après la course. « Je pense que l’une des bonnes choses était que vous aviez tellement d’adhérence, peu de carburant, une nouvelle gomme – c’était vraiment comme une course en qualifications.

« C’est cool, ça a suivi notre chemin et nous avons gagné deux positions, je suppose que c’est pourquoi je suis heureux. C’était juste une autre opportunité pour nous de gagner quelques positions supplémentaires, ce que nous avons fait, donc je suis reconnaissant pour cela.

Norris était en quelque sorte sur une course de récupération tout au long de la course, ayant eu l’un des pires départs de tous et perdant trois places au début.

Il a remonté le peloton étape par étape, mais a expliqué que ses problèmes étaient le résultat d’un ralentissement de l’élan par rapport à l’endroit où il avait placé sa voiture au départ de la course.

Ouais. Heureux. Nous n’aurions pas pu faire grand-chose de plus. P5 est toujours décent. pic.twitter.com/qcbhx8WXd3 – Lando Norris (@LandoNorris) 6 juin 2021

“Mon lancement réel s’est bien passé, mais parfois c’est difficile – une fois que vous vous êtes engagé dans une position dans le virage 1, cela peut aller bien ou mal”, a-t-il déclaré.

«Ça peut reculer tout d’un coup, les gens peuvent se bloquer. Il y avait un écart et j’y suis allé, mais ensuite il a beaucoup reculé au milieu et les gars à l’intérieur et à l’extérieur ont pu passer.

« J’ai pris de bons départs et de bons premiers tours toute la saison, je ne suis pas déçu – ça n’a tout simplement pas marché aujourd’hui. Nous rebondirons et espérons en avoir un meilleur la prochaine fois.

« Après la pénalité d’hier, après un premier tour assez mauvais, finir toujours P5 est plutôt bon pour nous.

« Je dois être satisfait de la 5e place et d’une bonne récupération par rapport à là où nous étions.

Lorsque l’ancien vainqueur de la course de F1 Johnny Herbert a expliqué à Norris que sa maturité supplémentaire avait aidé ses performances cette saison, le joueur de 21 ans a pu expliquer les autres raisons de son succès en 2021.

“Je pense que cette cohérence aide, c’est sûr”, a expliqué Norris. « J’ai l’impression de prendre de meilleures décisions quand j’en ai besoin, je fais moins d’erreurs.

« Je l’ai presque mis dans le mur au virage 15, mais oubliez-le – personne ne l’a vu ! A part ça, on passe de bons week-ends.

“Nous ne faisons pas vraiment de grosses erreurs, nous tirons le meilleur parti des erreurs des autres – ce qui est le principal en fin de compte.”

