Lando Norris: Les histoires de vagues de Ricciardo sont de la “ merde absolue ”

Lando Norris a critiqué ceux qui parlaient de «merde absolue» à propos de sa vague à Daniel Ricciardo au Grand Prix de Monaco.

Norris a fait signe à son nouveau coéquipier alors qu’il le léchait dans les rues de Monte Carlo et cela a conduit certains médias et certains fans à suggérer que c’était Norris en mode “ sauvage ” et montrait qui était le patron de McLaren.

Mais, sur son dernier stream Twitch, Norris a pris un certain temps pour mettre les choses au clair une fois pour toutes.

“Très bien, donc je vois que vous êtes nombreux à inventer des conneries et des absurdités comme d’habitude,” dit Norris.

«Au fait, à chaque fois que quelqu’un me laisse passer pour un drapeau bleu, n’importe qui, s’il s’écarte correctement et qu’il le devrait, je lève la main et dis merci, d’accord?

«Je l’ai fait pour effrayer tout le monde; Mazepin, Schumacher, Danny…

«Tous ceux que j’ai croisés et qui se sont échappés, j’ai levé la main et je leur dis merci.

«Alors, ne remarquez pas seulement un quand j’ai croisé Danny et pensez que je fais quelque chose qui ne va pas.

“Permettez-moi de faire passer ce point car je vois beaucoup d’histoires que les gens inventent.”

La réaction à ce non-incident fait probablement partie de la raison pour laquelle Norris a choisi de cesser de regarder les médias sociaux et de laisser quelqu’un d’autre mettre à jour ses différentes plateformes.

Son excellent début de saison s’est poursuivi avec un deuxième podium de la campagne au Grand Prix de Monaco, qui l’a remis à la troisième place derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton au classement du championnat du monde.

