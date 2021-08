Lando Norris: McLaren a “du travail à faire” pour effacer le milieu de terrain

in

Bien qu’il ne se soucie pas encore du rythme des autres, Lando Norris a déclaré que McLaren avait “du travail à faire” pour devancer les coureurs du milieu de terrain lors des qualifications à Spa.

P8 et P9 étaient ce que Norris a réussi lors des essais de vendredi, son coéquipier Daniel Ricciardo se classant en dehors du top 10 dans les FP1 et FP2.

Avec des voitures Alpine, AlphaTauri et Aston Martin dépassant toutes les McLaren en FP2, Norris pense que l’équipe doit trouver plus de rythme avec sa voiture du jour au lendemain – mais ne panique pas encore à propos du milieu de terrain.

“Pierre avait déjà l’air rapide, peut-être qu’AlphaTauri est un peu en avance”, a déclaré Norris à Formula1.com.

“Mais on ne sait jamais, nous faisons toujours de bons pas en P3 et de P3 en qualification, en changeant la voiture.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous inquiéter trop ou quoi que ce soit. J’ai confiance en moi et je peux faire des améliorations, et il en va de même pour l’équipe.

« Nous avons un peu de travail à faire juste pour devancer les gars du milieu de terrain, avant de voir si nous pouvons commencer à nous placer derrière Red Bull et Mercedes. Nous verrons ce que nous pouvons faire.

FP2 se termine prématurément. ?? Lando en P9, Daniel en P15. Vivement les séances de demain ! 👊#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/oJHfNnRZEq – McLaren (@McLarenF1) 27 août 2021

Quant à Ricciardo, il a été gêné par Nikita Mazepin sur sa simulation de qualification en deuxième séance, ce qui l’a peut-être laissé plus loin que prévu.

Mais l’Australien, toujours optimiste, était ravi d’être de retour sur la bonne voie pour ce qui est son 200e week-end de course de Formule 1 – et pense que l’équipe est sur le point de se battre à nouveau avec Ferrari, son rival du championnat des constructeurs.

“Je pense que de manière générale, c’était agréable d’y retourner aujourd’hui”, a-t-il déclaré à Formula1.com. « Je pense que nous avons eu de bonnes descentes et d’autres sur lesquelles travailler, mais nous en avons assez pour savoir quoi faire ce soir et nous orienter dans la bonne direction demain.

« Nous semblions esquiver la météo. Je vois que la F3 a pris toute notre pluie et nous avons eu le matériel sec, donc c’était amusant d’être de retour sur cette piste.

“Ce soir, tous les devoirs sont à faire avec la course à pied, mais honnêtement je n’ai pas de préférences [on weather] pour le moment, allez-y, allez vite et amusez-vous.

“Je pense que nous sommes là ou à peu près [with Ferrari]. Je ne regarderais pas ma position aujourd’hui, mais je pense que c’est proche. Nous avons tendance à faire un peu plus d’un pas [on] Le samedi, j’espère que c’est le cas.

“J’espère que la bataille est en cours et qu’elle est excitante pour toutes les personnes impliquées.”