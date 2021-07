Lando Norris mécontent du penalty pour la décision “stupide” de Sergio Perez

in

Bien qu’il ait remporté un troisième podium en 2021, Lando Norris a été frustré par sa pénalité de temps après une bataille avec Sergio Perez.

Norris a maintenu la P2 au début du Grand Prix d’Autriche, mais c’est lors d’un redémarrage précoce de la Safety Car que Perez a décidé de tenter de retirer la P2 du Britannique.

Ce plan s’est cependant retourné contre lui alors que Perez s’enfonçait dans le gravier alors qu’il tentait d’envoyer son Red Bull autour de l’extérieur de la McLaren au virage 4, ce qui a fait reculer Perez au milieu de terrain.

Cela ressemblait à une course difficile, mais les commissaires n’étaient pas d’accord et ont infligé à Norris une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Perez à quitter la piste.

En fin de compte, Norris a toujours pu terminer P3 après un dépassement tardif de Lewis Hamilton, mais sans la pénalité, il aurait également terminé devant Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes.

Et donc, il ne pouvait s’empêcher d’être agacé par les actions de Perez.

“C’était très amusant, c’était une bonne course, excitante, mais je suis déçu parce que nous aurions dû être deuxièmes”, a déclaré Norris à Sky F1.

« Je pensais que le premier tour était juste en course, il a essayé de contourner l’extérieur, ce qui était un peu stupide, et il a lui-même quitté la piste, je ne l’ai même pas poussé.

“Je suis donc frustré, mais aussi content de la P3, nous avions un très bon rythme.”

Mercedes a échangé Hamilton et Bottas parce que Hamilton a subi des dommages sur son W12, ce qui l’a rendu facile à choisir pour un dépassement de Norris.

Et tandis que Norris s’est également rapproché de Bottas, il s’est retrouvé incapable d’entrer à portée du DRS avant que sa McLaren ne commence à perdre ses performances.

“Je pense que nous avions un bon rythme, je pouvais beaucoup les suivre, même dans l’air sale, mais pas assez pour entrer dans le DRS”, a-t-il expliqué.

«Dès que je suis arrivé à une seconde ou près d’une seconde, je me débattais trop. J’aurais dû, j’aurais pu, j’aurais pu à la fin.

Après tout, le fait que Norris ait traduit son rythme de qualification en journée de course a été un énorme avantage pour McLaren, marquant la première fois qu’ils constituent une véritable menace pour Mercedes et Red Bull dans des conditions normales depuis un certain temps.

“C’est bien de savoir que nous pouvons être là et que nous pouvons les courir, c’était vraiment la première course depuis de nombreuses années que nous courions réellement avec Mercedes et Red Bull”, a déclaré Norris.

“J’espère que nous pourrons continuer la prochaine fois.”

Norris a également remporté le prix du « pilote du jour » en Autriche pour sa performance.

