Lando Norris minimise les cinq premières courses: ce n’est que trois courses

Avec son troisième résultat consécutif dans le top cinq à Portimao dimanche, Lando Norris n’y lit pas trop mais dit que cela montre que McLaren et lui font un «très bon travail».

Norris a été le meilleur des autres derrière les pilotes Mercedes et Red Bull au Grand Prix du Portugal, le Britannique amenant son MCL35M à travers la ligne à la cinquième place.

Le résultat signifiait non seulement un troisième résultat dans le top 5 pour Norris, mais une fois de plus, il était capable de finir devant le principal rival de McLaren pour P3, Ferrari.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’habitue à la vie dans le top cinq, il a répondu avec un sourire: «Eh bien, il n’y en a que trois [races], mais un très bon travail, par moi-même, par toute l’équipe avec les arrêts aux stands et tout.

«C’était aussi bien que nous pouvions le faire; les [Mercedes and Red Bulls] étaient bien trop en avance sur nous aujourd’hui. Nous avons essayé et j’ai même devancé Perez. Si j’avais eu le rythme pour rester là-bas, cela aurait été idéal, mais je ne l’ai pas fait, alors j’ai dû m’occuper de ma propre course, gérer mes propres attentes et savoir contre qui je cours.

«Mais c’était très amusant, la première mi-temps… la bataille, la course a été difficile mais ce que nous apprécions. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus stressante en gardant Charles derrière et en gérant également les pneus moyens, donc une course en deux mi-temps.

Norris et McLaren sont tous deux P3 dans les championnats pilotes et constructeurs respectifs.

Le joueur de 21 ans estime que le résultat de dimanche montre les progrès que McLaren a réalisés il y a à peine six mois sur le même circuit qu’il occupait la 13e place.

Alors que son coéquipier de l’époque, Carlos Sainz, a marqué à la sixième place, il a été un tour de retard sur le vainqueur de la course Lewis Hamilton.

Cette année, Norris était à moins d’une minute du pilote Mercedes.

“Je pense que le fait que nous ayons été bons ici nous donne une bonne confiance pour les autres pistes, c’est sûr”, a déclaré Norris.

«Nous avons certainement eu un peu de mal ici l’année dernière, donc c’est agréable de voir certaines des améliorations que nous avons apportées. Samedi, nous avons peut-être eu un peu plus de mal que ce à quoi nous nous attendions, ou peut-être plus aujourd’hui, nous avons fait un peu mieux que ce à quoi nous nous attendions.

«Mais la voiture se sentait bien. Ce n’était toujours pas facile à piloter, toujours assez content de la queue la plupart du temps, surtout quand il y a du vent, mais nous avons évidemment fait beaucoup de progrès, et par rapport aux autres gars, nous avons eu un très bon rythme.

«Alors je suis content, mais ce n’était pas comme si c’était facile. Charles me poussait beaucoup pour le tout [final] besogne assignée. Nous avons donc encore du travail à faire pour me faciliter la vie, ce qui est toujours agréable, mais nous continuerons à pousser.

