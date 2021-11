Lando Norris ne défendra pas contre Lewis Hamilton à Sao Paulo

Lando Norris pense qu’il serait préjudiciable à son propre Grand Prix de Sao Paulo s’il tentait de ralentir la progression attendue de Lewis Hamilton dans le peloton.

Envoyé au fond de la grille pour les qualifications au sprint après que son DRS n’ait pas satisfait aux tests FIA, Hamilton était en mission à Interlagos alors qu’il passait de la 20e à la 5e place de l’autre côté de la ligne.

Il tombera cependant à la 10e place sur la grille en raison d’une pénalité de cinq places, encourue pour avoir pris un nouveau moteur à combustion interne.

Norris, qui a été dépassé par Hamilton lors du sprint, hérite de cet emplacement P5 sur la grille pour la course.

Montré une rediffusion par Sky F1 du dépassement de Hamilton au sprint, Norris a déclaré : « Ça a l’air assez facile pour lui, n’est-ce pas ? Il n’a même pas eu à travailler.

« Ce n’était pas si bon un dépassement. Je n’avais tout simplement pas besoin de prendre de risques stupides en essayant de défendre – il est dans une ligue différente de la nôtre.

Norris s’attend pleinement à revoir Hamilton dans ses rétroviseurs dimanche et une fois qu’il le fera, Norris n’a pas l’intention de se battre contre son compatriote.

« Inutile de gaspiller mes propres pneus à essayer de garder cette voiture derrière moi », a-t-il suggéré.

« S’il est passé de la dernière à la cinquième place en 24 tours, il devrait avoir trois roues sur sa voiture ou quelque chose comme ça pour lui rendre la tâche un peu plus difficile. »

Le vrai combat de Norris est avec Ferrari et il a battu Charles Leclerc jusqu’à la ligne, aidé par une passe soignée sur le pilote monégasque.

Carlos Sainz était hors de portée dans l’autre voiture rouge, prêt à aligner P3 après avoir tenu Sergio Perez de Red Bull à distance.

Ainsi, alors que Norris adorerait commencer devant les deux Ferrari, prendre le dessus sur l’une d’entre elles signifie que les qualifications au sprint ont été une sortie réussie.

« Je pense que c’était une bonne course pour moi. J’étais content d’aujourd’hui, devant la Ferrari qui était un de nos boulots, un autre aurait été sympa, mais il [Sainz] était trop loin », a déclaré Norris.

« J’étais assez choquant en FP2 plus tôt et je ne conduisais tout simplement pas très bien, mais avec mon pilotage, j’ai fait quelques améliorations pour la course et cela a définitivement payé en termes de rythme contre Charles, donc je suis heureux, je souris à moins.

« Le rythme dans la première moitié de la course, pour une raison quelconque, était étonnamment fort et j’ai pu garder un bon rythme avec Charles, garder une bonne position.

«Il était un peu partout en faisant beaucoup d’erreurs, alors j’en ai profité et j’ai réussi à le dépasser. Donc du point de vue de la rivalité, c’était un bon dépassement, mais dès que je l’ai dépassé, je me suis juste arrêté, j’ai heurté un mur de briques et j’ai pensé que j’aurais un certain rythme pour atteindre les gars devant, mais je ne l’ai pas fait. ‘t. «

Le départ sur le caoutchouc souple s’est avéré un choix inspiré pour beaucoup, Sainz étant l’un des plus gros gagnants alors qu’il courait en P2 au début avant que Max Verstappen ne dépasse.

Et bien que Norris n’ait pas directement répondu à la question de savoir si l’utilisation des softs plutôt que des médiums aurait été un meilleur choix, il a affirmé que Ferrari avait également un avantage de rythme dans la voiture avec lequel travailler.

« Carlos a fait du bon travail. Honnêtement, je pense toujours que j’étais devant Charles, mais je pense que les Ferrari étaient encore un peu plus rapides – elles l’ont été tout le week-end », a-t-il admis.

«Mais Carlos a fait du bon travail. Il a visiblement pris un bon départ. Je ne voyais pas exactement ce qui leur arrivait car mon début par rapport à Charles sur les médiums je voulais être meilleur.

« Alors, surpris, il [Sainz] pourrait les garder si longtemps parce qu’évidemment, vous vous attendez à ce que les softs s’éloignent un peu. Mais il n’avait pas l’air d’en faire autant, donc je pense que ces températures plus fraîches ont beaucoup aidé les softs aujourd’hui.

« Et si vous pouvez bien vous occuper d’eux avec la voiture, cela fait une grande différence. »

Avec une météo plus clémente pour dimanche, Norris craint que cela ne fonctionne contre McLaren mais son objectif reste de marquer « de bons points ».

« Il fera un peu plus chaud, ce qui, je dirais, n’est peut-être pas aussi bon pour nous », a déclaré Norris.

«Mais je pense que nous avons appris des choses à partir d’aujourd’hui. Avec les pneus et leur entretien, ce sera beaucoup plus important pour demain, mais nous sommes également en bonne position pour marquer des points décents.

« Ils [Ferrari] ont l’air forts. Essayez juste de vous concentrer sur nous-mêmes, essayez d’obtenir de bons points demain.