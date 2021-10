Lando Norris a admis qu’il avait peur de la mauvaise visibilité sur son chemin vers la grille en Turquie, avec de « l’eau huileuse » sur sa visière.

La bruine persistante a contribué aux conditions humides tout au long du Grand Prix de Turquie de dimanche, et alors que les pilotes étaient tous en pneus intermédiaires plutôt que complètement mouillés, Norris a déclaré qu’il était presque aveugle face aux embruns des autres voitures devant lui.

« Au cours des tours de grille, je ne pouvais pratiquement rien voir », a déclaré Norris, cité par Autosport. « J’avais assez peur à quel point c’était grave. Mais je pense que dans le premier tour, j’ai réussi à creuser un écart et à le contrôler très bien par la suite.

« Je pense que c’est parce que l’eau reste un peu à la surface. Il n’a évidemment pas séché, donc il y a toujours ce peu d’eau et je pense que ce n’est pas comme dans les fissures [the asphalt]. «

Le Grand Prix de Belgique en août a été limité à seulement deux tours en raison des conditions et de l’extrême quantité d’eau projetée lorsque les voitures roulaient autour de Spa.

Mais selon Norris, il s’agissait d’un type de pulvérisation différent en Turquie – car l’eau se mélangeait à l’huile présente dans le tarmac pour coller aux casques des pilotes.

La surface de la piste avait été décapée à l’eau pour éliminer le plus d’huile possible avant le week-end de course, mais la visibilité était toujours un problème.

Le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda a également fait écho à l’opinion de Norris, citant qu’il « ne pouvait rien voir à cause de la saleté et de la poussière » dimanche.

Le pilote McLaren a déclaré que la situation était plus difficile à cause de cela.

« Un peu plus, je dirais », a déclaré Norris lorsqu’on lui a demandé si la visibilité était pire que sur les autres pistes cette année. « Mais c’est terrible sur les autres pistes, probablement sur toutes les autres pistes où vous allez. C’est juste resté mauvais un peu plus longtemps.

« Au premier tour, c’était plus comme une eau huileuse plutôt que juste de l’eau, si cela a du sens. Donc c’est devenu un peu plus flou et tout, ainsi que l’eau entrant dans la visière.

Le directeur de course Michael Masi, quant à lui, a estimé que les conditions n’étaient pas aussi mauvaises que celles exposées en Belgique, affirmant que les autres membres de la grille n’avaient pas exprimé leurs inquiétudes.

« Après avoir parlé à un certain nombre de pilotes après la course, je ne pense pas que les embruns étaient pires qu’à Spa », a déclaré Masi. « J’en suis assez confiant.

Norris a ensuite terminé septième de la course, lors d’un après-midi relativement calme pour le pilote McLaren dans des conditions de course.