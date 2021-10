Lando Norris ne se retirerait jamais pour aider Lewis Hamilton

Bien que McLaren soit propulsé par Mercedes, Lando Norris n’envisagerait pas de céder à Lewis Hamilton et d’aider sa candidature au titre.

Alors que Hamilton et Max Verstappen sont seuls dans leur combat pour le Championnat du monde 2021, Norris en piste s’est à quelques reprises cette saison impliqué dans leurs batailles.

Le Grand Prix de Russie était le dernier exemple puisque Norris a décroché la pole position sur une piste asséchée de Sotchi et, dans les dernières étapes de la course, menait à l’approche de Hamilton.

En fin de compte, une forte averse tardive a complètement changé le Grand Prix de Russie, Norris et McLaren ayant pris la mauvaise décision de rester en slick.

Hamilton a piqué, lui permettant de remporter sa 100e victoire en carrière, tandis que Verstappen a également saisi l’opportunité de terminer P2.

Hamilton a admis après la course que sans cette pluie, il n’est pas sûr qu’il aurait pu dépasser Norris.

« Il aurait été difficile de dépasser Lando. Il avait un bon rythme, il a fait le tour le plus rapide, donc il aurait été difficile de le dépasser à moins d’attraper du trafic ou quelque chose du genre, ou s’il a fait une erreur qu’il n’a pas du tout commise », a déclaré Hamilton à Sky Sports F1 après le Grand Prix de Russie.

Mais s’il se retrouve à nouveau en tête de Hamilton lors du dernier match de cette saison, Norris maintiendrait-il cette défense sévère?

Motorsport.com a posé la question du jeune homme de 21 ans, citant le partenariat moteur de Mercedes avec McLaren, et comment cela pourrait potentiellement influencer l’équipe cliente pour aider son fournisseur à sceller les titres s’il le peut.

Mais Norris a déclaré qu’il courait pour lui-même et McLaren, il n’envisagerait donc de laisser passer Hamilton dans aucun scénario. Il en va de même pour Verstappen.

« S’écarter si j’ai Lewis et Max derrière moi ? Non, je ne me retirerai jamais », a déclaré Norris.

« Peu importe si je me bats pour le titre ou non, je conduis pour mon équipe et pour moi-même. Je me bats pour gagner des courses, je ne laisserai jamais de place à Max ou Lewis ou à qui que ce soit d’autre. Je me fiche qu’ils en aient besoin pour remporter le titre.

