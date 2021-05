Lando Norris “ ne voulait rien faire d’agressif ” à Carlos Sainz

Lando Norris a déclaré qu’il ne voulait pas montrer d’agression à l’ancien coéquipier Carlos Sainz, le Britannique étant pénalisé pour un mouvement défensif tardif contre l’homme Ferrari.

Le pilote McLaren a reçu le drapeau noir et blanc après un deuxième mouvement au freinage, ce qui a obligé l’Espagnol à prendre des mesures évasives pour passer Norris, qui roulait avec des pneus beaucoup plus vieux que Sainz à l’époque.

Norris et Sainz ont terminé derrière leurs coéquipiers dans le Grand Prix d’Espagne, mais l’homme McLaren n’a pas tardé à lever les mains et à admettre où il avait mal tourné dans sa défense de sa position.

“J’ai besoin de le regarder à vol d’oiseau, mais je pense que c’est à ce moment-là que j’ai défendu contre Carlos, je me suis déplacé puis je me suis légèrement déplacé, ce que vous n’êtes pas vraiment autorisé à faire”, a déclaré Norris à Sky Sports.

«Je ne voulais rien faire d’agressif, je savais qu’il passait mais c’est comme ça, ça ne voulait rien dire.

Sainz a déclaré que le déménagement de son ancien coéquipier n’était possible qu’en raison de la fraîcheur de ses pneus, après que lui et Daniel Ricciardo aient fait un arrêt supplémentaire dans leur combat de toute la course pour assurer la P6 derrière le Red Bull de Sergio Perez.

Norris avait déjà laissé passer son coéquipier plus rapide de McLaren et avait ensuite dû se défendre contre l’Espagnol, mais Sainz a déclaré à Sky Sports que ses réflexes signifiaient que la paire ne se heurtait pas sur le chemin du virage 1.

«Non, il ne l’a pas fait [make it easy]», A déclaré le pilote Ferrari. «Il a bougé un peu sur la limite, un peu tard, j’ai juste assez réagi pour que ça colle. Lando Je pouvais dépasser parce que nous avions un grand delta de pneus.

«Daniel [Ricciardo], nous étions sur les pneus du même âge pour toute la course, j’étais trois ou quatre dixièmes plus rapide mais ce n’est pas suffisant pour doubler ici – surtout avec ce PU [power unit] ils ont à l’arrière de cette voiture cette année.

«L’accélération dont ils sortaient [Turn] 15 était assez impressionnant et je ne pouvais pas dépasser Daniel, je ne pouvais pas dépasser Ocon en piste donc je devais le faire avec stratégie; c’était un peu dommage.

