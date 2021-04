Lando Norris n’est pas d’accord avec la décision de Charles Leclerc de ne pas dépasser Max

Charles Leclerc a fait le «bon choix» en ne sautant pas sur l’erreur de Max Verstappen et en dépassant le pilote Red Bull au redémarrage à Imola – mais Lando Norris n’est pas d’accord.

Après s’être aligné derrière la Safety Car après un drapeau rouge au Grand Prix d’Émilie-Romagne, Verstappen menait le peloton devant Leclerc dans un redémarrage lancé.

Réchauffant ses pneus par un dimanche après-midi humide et froid, le pilote Red Bull a monté le trottoir intérieur au premier Rivazza et est sorti de la piste.

Alors qu’il se frayait un chemin vers la piste, Leclerc s’est retenu plutôt que d’essayer de pincer la tête.

«J’ai réfléchi», a expliqué Leclerc à Autosport, «à un moment donné, mais j’ai en même temps reculé.

«Je pense qu’en y repensant, c’était le bon choix car je pense qu’il avait toujours une roue sur la piste.

«Et donc, j’ai reculé et parce qu’il n’a pas complètement tourné, évidemment, comme nous l’avons vu. Alors, j’y ai pensé mais il était trop tard et il était déjà de retour devant.

Si Leclerc avait fait le déplacement, il n’aurait pas été pénalisé car Verstappen était en dehors de la piste, de la même manière que les pilotes ont dépassé le pilote Ferrari lorsqu’il est parti pour le tour de formation au tout début de la course.

Verstappen, cependant, aurait eu le droit de retrouver sa place comme Leclerc l’a fait lors du tour de formation. Il aurait dû le faire avant la première ligne de Safety Car.

Verstappen a remporté le grand prix devant Lewis Hamilton.

Max Verstappen az kalsın spin atıyordu! #ImolaGP pic.twitter.com/6v4jnJ9flB – Krampon F1 (@ F1Krampon) 18 avril 2021

Mais alors que Leclerc estime qu’il a fait la bonne chose, Lando Norris n’est pas d’accord.

Le pilote McLaren, qui a terminé troisième à Imola, dit à son avis que Leclerc aurait dû se jeter sur l’erreur de Verstappen.

«J’avais une belle vue – c’est assez drôle», a-t-il déclaré. «Je pense que Charles aurait pu passer, à mon avis.

«À ce stade, Max était hors de contrôle et allait à gauche et Charles ne pouvait pas simplement appuyer sur les freins et ralentir et s’arrêter, à un moment donné, il doit dépasser Max parce qu’il faisait face à la barrière pendant une bonne partie du virage.

«Je ne sais pas – nous devons peut-être demander aux responsables quelle est la décision exacte.

«Mais sortir de la piste, alors ce sont les quatre roues hors piste et l’exemple d’hier [where Norris lost his best Q3 time for fractionally running too wide at Piratella].

«Mais en même temps, Max allait très lentement, c’est comme si Leclerc aurait pu le dépasser à ce moment-là.

“Je ne suis pas sûr. Si j’étais en P2, je pense que j’y serais allé, car vous avez alors une chance de gagner. Alors, c’est un risque [that’s] valoir la peine.”

