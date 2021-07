Lando Norris “pas en parfait état”, a du mal à dormir

Lando Norris a admis qu’il n’était pas dans la condition idéale pour le Grand Prix de Grande-Bretagne après son agression à Wembley.

le McLaren Le pilote est sorti indemne mais « secoué », selon son équipe, après avoir été agressé lors de la finale de l’Euro 2020.

Alors qu’il quittait le match, deux voleurs l’ont confronté, l’un l’a attrapé et l’autre lui a pris sa montre au poignet.

Peu de temps après, il a partagé une publication sur les réseaux sociaux disant qu’il se concentrait sur le fait de revenir dans la bonne zone avant le week-end de course à Silverstone.

“Salut tout le monde, merci pour tous les messages à tous”, a-t-il posté.

“Cela signifie vraiment beaucoup de voir autant de messages de gentillesse et d’amour de votre part.

« Je pensais que je vous ferais savoir que je vais bien et que j’essaie de m’assurer que je suis prêt et dans la bonne zone pour ce week-end afin de donner le meilleur de moi-même.

“Je vous aime tous et j’ai hâte de vous revoir aussi nombreux sur la piste ce week-end.”

@Quadrant pic.twitter.com/7a4cZvyJdN – Lando Norris (@LandoNorris) 15 juillet 2021

Cependant, bien qu’il soit en grande partie bien d’un point de vue physique, le Britannique admet qu’il n’est toujours pas dans le meilleur endroit pour courir.

C’est en grande partie parce que – en raison du bilan mental que l’incident lui a causé – il a du mal à s’endormir en ce moment.

« Je veux dire, je vais bien. J’ai été meilleur, je peux le dire », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je ne suis pas en parfait état, je ne vais pas mentir, alors oui, du travail à faire mentalement. Bien sûr, j’en parle beaucoup, à quel point la santé mentale, la force mentale sont très importantes.

«Je n’ai pas très bien dormi et ainsi de suite, donc oui, pas idéal, et je me sens un peu endolori. Mais, je ne sais pas, je ne suis pas le gars dans la pire position après Wembley.

«Je vais travailler dessus, je vais m’assurer que je me sens mieux et dans la meilleure forme possible, et je sens que je peux encore sortir et me concentrer sur le travail que je dois faire, c’est la chose principale. “

Norris espère pouvoir maintenir la forme qu’il a eue tout au long de 2021, étant l’un des pilotes de la saison jusqu’à présent, obtenant trois podiums et occupant la P4 du championnat des pilotes, avec beaucoup plus de points que tous ses rivaux du milieu de terrain.

