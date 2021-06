Lando Norris perd trois places sur la grille pour erreur de drapeau rouge · .

Les commissaires sportifs ont infligé à Lando Norris une pénalité de trois places pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir décidé qu’il n’avait pas pu s’arrêter au stand lorsque le drapeau rouge a été présenté.

Le pilote McLaren passera donc de la sixième place sur la grille à la neuvième pour la course de demain. Il s’est également vu infliger trois points de pénalité sur sa licence, ce qui le place sur un total de huit, à quatre d’une interdiction automatique d’une course.

Norris a fait l’objet d’une enquête pour avoir omis de s’arrêter immédiatement après l’apparition des drapeaux rouges lors de la chute d’Antonio Giovinazzi pendant la Q1. C’était la deuxième fois que le premier tour des qualifications était marqué d’un drapeau rouge.

Le pilote McLaren approchait de l’entrée de la voie des stands à grande vitesse lorsque la séance a été signalée par un drapeau rouge. Norris a semblé hésiter s’il devait entrer et a chevauché la ligne pointillée qui indique où commence la ligne d’entrée de la voie des stands, avant de décider de rester à l’extérieur.

« Devrais-je boxer ou continuer ? » a-t-il demandé à son équipe. “Si vous le pouvez, box”, a-t-il répondu, bien que Norris se soit déjà engagé à rester en dehors. “Je ne peux pas, j’arrive trop tard”, a-t-il dit.

Les commissaires ont décidé que Norris avait commis une infraction en omettant de s’arrêter immédiatement, mais ont pris en considération le temps limité dont il disposait pour répondre et ont réduit la pénalité d’une sanction typique de cinq places.

“[Norris] était juste sur la longue ligne droite départ-arrivée lorsque les drapeaux rouges ont été déployés », ont-ils expliqué. « Par conséquent, des feux rouges clignotaient sur un panneau sur le garde-corps gauche et sur le tableau de bord de la voiture.

« Au cours de l’audience, le pilote a admis qu’il avait levé l’accélérateur, freiné et qu’il était déterminé et capable d’entrer dans la voie des stands. À ce moment-là, il ne savait pas quoi faire et a demandé à son équipe par radio.

« Bien que l’équipe lui ait immédiatement ordonné d’entrer dans les stands, il était trop tard et Norris a franchi une fois de plus la ligne d’arrivée.

« Les commissaires supposent que si un drapeau rouge n’est pas respecté lors des qualifications, une baisse de cinq positions sur la grille est appropriée. Cependant, si l’on considère que le pilote n’a eu que très peu de temps pour réagir en raison de sa position sur la piste, une baisse de trois positions sur la grille est suffisante à titre exceptionnel.

S’exprimant avant que la décision ne soit rendue, Norris a expliqué sa réaction lorsque le drapeau rouge a été montré : « J’étais au milieu, je poursuivais mon tour mais je ne savais pas vraiment à un moment donné que je pouvais tourner à gauche ou à droite. il a dit. « J’ai tout de suite ralenti, je n’ai pas l’impression de faire quelque chose de mal. Et j’allais à une vitesse assez élevée, entrant dans cette fosse à ce moment-là.

“Donc je ne sais pas, j’ai besoin de parler à l’équipe, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal.”

