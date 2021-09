Lando Norris peut réutiliser le moteur du Spa malgré un gros crash

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a confirmé que le moteur endommagé de Lando Norris à Spa peut être réutilisé plus tard dans la saison.

Norris volait haut lors des qualifications en Belgique le week-end dernier, avant qu’un survirage à Raidillon ne le fasse déraper vers les barrières à grande vitesse dans l’un des virages les plus rapides du circuit.

Sa collision avec le mur a vu des débris de son MCL35M éparpillés sur la piste samedi dernier, suscitant des inquiétudes quant à savoir si son groupe motopropulseur – qui a été fraîchement emporté pour Spa – pourrait être récupéré.

Mais son directeur d’équipe a depuis reçu l’approbation de pouvoir à nouveau faire tourner le même moteur, un soulagement pour Norris et son équipe.

“Tous les contrôles ont été effectués et tout semble bon jusqu’à présent”, a déclaré Seidl aux journalistes à Zandvoort avant le Grand Prix des Pays-Bas, cité par Motorsport.com.

« C’est toujours à la fin que vous obtenez le feu vert définitif une fois que vous avez réinstallé l’unité et que vous repartez sur la bonne voie. Mais avec tout ce que nos confrères de HPP [High Performance Powertrains] ont vérifié, nous ne nous attendons à aucun problème.

On attend des tribunes pleines d’orange ce week-end Ce sera bien de revoir le fan-club Lando Norris en force à Zandvoort 😉 #F1 pic.twitter.com/gQ2JJX8KV4 – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er septembre 2021

Cette unité de puissance étant sa dernière nouvelle pour la saison, l’accident de Norris aurait pu avoir des ramifications plus tard s’il était irrécupérable, car l’équipe prenant un moteur supplémentaire aurait entraîné une pénalité sur la grille.

En raison de la nature de Zandvoort ayant des lignes droites plus courtes que Spa et étant moins sensible à la puissance, Seidl a déclaré qu’ils utiliseraient un moteur plus ancien aux Pays-Bas, mais la nouvelle unité peut être conservée pour d’autres courses.

« Il est toujours ouvert pour pouvoir l’utiliser à nouveau, mais il a l’air bien et il peut être réutilisé lors de l’un des prochains week-ends », a confirmé le directeur de l’équipe.

Après les craintes initiales d’être endommagé de manière irréparable, il s’avère que McLaren a eu de la chance avec la façon dont Norris a fini par entrer en collision avec le mur, comme l’a expliqué Seidl.

“Je pense que nous avons eu de la chance qu’en termes d’angle d’impact, l’impact initial, ce n’était pas trop grave”, a-t-il expliqué.

« C’est pourquoi nous avons pu conserver la monocoque. Et aussi les dommages sur, par exemple, le PU [power unit] n’était pas aussi grave qu’il n’y paraissait lorsque l’accident s’est produit. C’est aussi la raison pour laquelle Lando a pu s’en sortir sans aucun problème sérieux.