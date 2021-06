Lando Norris/Pierre Gasly assurent la fin de la prise de bec du GP de France

Lando Norris et Pierre Gasly ont tous deux clairement indiqué qu’il n’y avait aucune tension entre eux après leur incident au Grand Prix de France.

Alors que les deux se battaient au Paul Ricard, Norris a tenté de dépasser le pilote AlphaTauri par l’extérieur au Beausset, mais Gasly a coupé devant le Britannique alors que les deux pilotes quittaient la piste.

Heureusement, ils ont évité le contact, Norris qualifiant Gasly d'”idiot”.

Mais s’adressant aux médias avant le Grand Prix de Styrie, Norris a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec Gasly, d’autant plus qu’il a fini par terminer la course devant lui en P5.

«Eh bien, après je n’étais pas trop malheureux. J’ai terminé devant lui, donc j’étais plutôt content en fait », a déclaré Norris.

“C’est plus juste au moment – et c’est la chose que beaucoup de gens ne réalisent pas quand vous ne conduisez pas réellement la voiture – vous avez l’impression que beaucoup de choses ne peuvent pas aller dans votre sens et vous perdez une opportunité de dépasser et vous vous sentez comme quelqu’un ou quelque chose vous a presque causé des dommages. J’ai presque enlevé mon aileron avant et nous avons presque pris contact et tout.

«Ce n’était tout simplement pas nécessaire, je pense, le niveau d’agressivité qu’il avait.

« Cela ne me dérange pas de courir, d’avoir du volant à roue et même un peu de contact et quoi que ce soit de nos jours, c’est très amusant et on grandit en faisant ça dans différentes catégories.

« Mais quand quelqu’un pousse juste un peu trop loin et, vous savez, avec la distance à laquelle il s’est retrouvé hors de la piste, il n’avait pas besoin d’aller aussi loin qu’il l’a fait.

« Mais je n’ai rien contre lui. Nous avons eu une petite blague après quand nous faisions nos interviews et tout ça. Nous sommes cool et j’ai hâte de courir plus avec Pierre ou n’importe qui en piste. Ne pas courir qui vous met hors de la course.

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Avec un sourire sur son visage, Gasly a déclaré que la presse lisait trop la situation et que ce qui était dit à la radio ne devait pas être pris si au sérieux.

“Vous semblez aimer cette bataille parce que vous n’arrêtez pas d’en parler tout le temps”, a-t-il plaisanté.

“La radio, dans le feu de l’action, il y a beaucoup de choses que nous disons et comme les joueurs de football, chaque mot qu’ils disent sur le terrain entre eux n’est probablement pas aussi amical.

« Cela fait partie de la course. J’espère que nous aurons plus de batailles cette saison et je l’ai apprécié. Il n’y a pas eu de mal dans la passe et ça ne me dérangerait pas une autre bataille avec eux ce week-end.

«Je ne sais pas pourquoi il y a une grande histoire autour de cette bataille. Je pense que c’était une course agréable et difficile. Nous nous plaignons toujours de ne pas avoir de dépassement en Formule 1, donc je pense que vous devriez être heureux quand il y en a et c’est à peu près tout.

“Peut-être que Lando n’a pas aimé, mais en fin de compte, c’est la course, nous sommes tous payés pour aller vite et courir et essayer d’apporter le plus de points à nos équipes, et c’est ce que j’essaie de faire chaque week-end.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !