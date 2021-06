Lando Norris plaisante sur le fait qu’il était “temps” alors que Sergio Perez remporte la P3

in

Lando Norris a déclaré en plaisantant “il était temps” alors que Sergio Perez l’a dépassé dans le championnat des pilotes avec une victoire à Bakou.

Le Britannique a été une vraie vedette de la campagne 2021, terminant pas moins que P8 dans les six premières courses et récoltant une paire de podiums.

Après sa P3 à Monaco, Norris volait haut, une fantastique P3 au classement Pilotes derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Bien sûr, la nouvelle maison de Norris en P4 après Bakou reste une position solide, mais il était « grand temps » que Perez le dépasse de toute façon.

“Il était temps”, a-t-il déclaré avec un sourire lorsque les journalistes ont demandé s’il avait été dépassé par Perez.

« Mais cela n’a pas d’importance. Il était temps qu’il me dépasse alors félicitations à lui, sa première victoire avec Red Bull.

« Ils sont beaucoup plus rapides, donc c’est prévu. Je ne suis pas déçu d’avoir perdu la P3 au championnat mais de mon côté, j’étais content du week-end.

“Quelques erreurs de ma part samedi et quelques erreurs en course, mais à part ça, un bon travail.”

La Formule 1 se prépare désormais à un triple titre, à commencer par le Grand Prix de France le 20 juin qui précédera des manches consécutives en Autriche.

Après cela, ce sera l’heure du Grand Prix de Grande-Bretagne, et aussi le début des qualifications sprint qui remplaceront le format traditionnel un samedi.

Bakou nous a donné un avant-goût de ce que pourrait être cette course de sprint de 100 kilomètres après que les pilotes ont disputé les deux derniers tours après un redémarrage arrêté. La course avait été marquée par un drapeau rouge lorsque le leader Verstappen a subi une défaillance de pneu et a heurté le mur dans la ligne droite principale.

Cette bataille de deux tours à Bakou était très agréable pour le spectateur, et c’était la même chose du point de vue de Norris.

“C’est assez différent d’un départ normal parce que vous avez beaucoup plus d’adhérence avec les pneus tendres et très peu de carburant, vous pouvez donc être un peu plus offensif”, a-t-il expliqué.

“C’est un peu plus agréable de cette façon et nous avons gagné deux positions avec Hamilton allant tout droit et dépassant [Yuki] Tsunoda.

