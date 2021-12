Lando Norris plaisante sur le fait qu’il pourrait « tester les freins » de Charles Leclerc au Grand Prix d’Abu Dhabi

Lando Norris a sauté dans le train des « tests de freinage » pour faire une blague sur sa rivalité avec Charles Leclerc en Championnat du monde.

Le terme « test de freinage » est apparu lors du Grand Prix d’Arabie saoudite lorsque Lewis Hamilton a accusé son rival pour le titre Max Verstappen sur la radio de l’équipe de l’avoir forcé à appliquer les ancres le long de la ligne droite.

Cela s’est produit alors qu’ils se battaient pour la tête et Hamilton a heurté le dos du Red Bull de Verstappen, ignorant que le Néerlandais essayait simplement de le laisser passer sous les instructions de son équipe pour essayer d’éviter une pénalité.

Le septuple champion du monde a ensuite adouci sa position sur la question lorsqu’il en avait appris davantage sur le scénario.

Norris est maintenant confronté à la perspective de voir son équipe McLaren abandonner la troisième position du championnat des constructeurs qu’ils ont obtenu la saison dernière, Ferrari ayant été plus fort qu’eux dans le dernier quart de la saison pour prendre 38,5 points d’avance.

Une perspective plus réaliste pour le joueur de 22 ans est de remporter la bataille individuelle entre les quatre pilotes au sein de ces équipes, Leclerc ayant quatre points d’avance sur Norris avec 4,5 autres derrière Carlos Sainz et Daniel Ricciardo de Ferrari avec 34,5 de retard supplémentaires.

Le Britannique, assis aux côtés de Leclerc lors de sa conférence de presse pour le Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison, a plaisanté en disant que, parce que Verstappen n’avait reçu « seulement » qu’une pénalité de 10 secondes pour conduite « erratique » lorsque Hamilton l’a frappé par derrière, cela pourrait être un tactique qui vaut la peine d’être essayée.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pouvait faire pour essayer de combler son déficit par rapport à Leclerc, Norris, qui a terminé deuxième derrière Ricciardo au Grand Prix d’Italie, a répondu : « Euh… essayez de le tester sur les freins ? Ce n’est qu’une pénalité de 10 secondes !

« Je veux être en avance sur Ferrari en tant que pilote. Si nous pouvons encore finir devant eux en équipe, c’est encore mieux. Mais c’est un très long plan. Nous avons en quelque sorte besoin d’un autre week-end à Monza.

Norris, parlant à Formula1.com, a ensuite réfléchi à une saison en deux mi-temps qui a commencé superbement pour lui mais s’est ralentie, pense-t-il, en raison d’une vague de malchance lors des dernières courses.

« Nous sommes en lutte avec Ferrari maintenant à cause de notre force au début de la saison et je pense personnellement à quelle point j’étais aussi fort », a déclaré Norris.

«Je sens que j’étais très confiant au début et toujours là pour saisir ces opportunités.

« Je pense que nous venons de commencer plus préparés et plus avancés que beaucoup d’autres équipes, c’est pourquoi pendant si longtemps j’ai été troisième [in the championship] en tant que conducteur, en quelque sorte.

« Je pense que j’ai fait du bon travail même dans la seconde moitié de la saison, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu’au début.

« Une équipe de deux mi-temps mais dans l’ensemble très satisfait de mes améliorations, de ma saison – je veux juste m’assurer que je la termine bien. »