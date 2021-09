Lando Norris pourrait « comprendre Lewis Hamilton assez rapidement » à Monza

Lando Norris a déclaré qu’il était capable de s’entraîner assez rapidement là où Lewis Hamilton était fort et faible lors de la course de sprint de Monza.

Les deux pilotes se sont pas mal vus tout au long du week-end de course du Grand Prix d’Italie, à partir de la course de qualification Sprint de 18 tours.

Après une mauvaise escapade, Hamilton s’est vu sombrer dans l’ordre, se laissant distancer par les McLaren de Daniel Ricciardo et Norris.

Et ses progrès à partir de là ont été minimes, Norris gardant le septuple champion du monde à distance jusqu’au drapeau à damier.

Cela s’est avéré être une histoire similaire lors du Grand Prix d’Italie de dimanche, alors que Hamilton a une fois de plus lutté pour dépasser Norris, ne le faisant que vers la fin de leurs premiers relais.

Ce serait un arrêt lent dans le garage Mercedes pour Hamilton, permettant à McLaren de le dépasser et de remettre Norris en tête.

Norris a une expérience antérieure de la défense contre Hamilton cette saison, notamment lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais ses efforts à Monza ont dépassé ceux d’Imola.

Et il s’est avéré que les qualifications de sprint avaient joué un rôle majeur dans la capacité de Norris à mener une lutte aussi acharnée contre son compatriote.

“Je pense que j’ai eu un bon échauffement pour ça samedi avec 18 tours en essayant de se défendre contre lui [Hamilton]», Norris est cité par GPFans.

“Je pouvais le comprendre assez rapidement, où il allait être fort et faible et ainsi de suite, et il était sur le pneu dur, donc pour la plupart, je pouvais le retenir assez facilement.

«Mais les deux ou trois derniers tours du relais, le pneu dur a commencé à lui revenir un peu – ou les médiums ont commencé à baisser – alors il m’a en fait dépassé. Il a ensuite boxé et nous l’avons immédiatement surcoupé.

Hamilton n’aurait pas eu une autre occasion de traquer Norris après son arrêt, car sa course s’est terminée brusquement après être entré en collision avec Max Verstappen à la chicane d’ouverture.

À partir de là, Norris a effectué un superbe dépassement sur Charles Leclerc de Ferrari, franchissant finalement la ligne P2 derrière son coéquipier Ricciardo, assurant le premier doublé de McLaren depuis Canada 2010.

“Toute la course a été stressante, je ne vais pas mentir, il n’y a pas eu un seul moment où je pensais pouvoir me détendre et me détendre un peu”, a admis Norris.

“Mais cela le rend définitivement un peu plus spécial, plus intéressant de devoir vraiment travailler pour cela, et de se retrouver dans cette position pour dépasser Charles [Leclerc] ainsi au redémarrage, et ainsi de suite.

« Oui, cela en vaut vraiment la peine, donc une course difficile, peut-être rendue un peu plus facile au milieu après les arrêts aux stands avec ce qui s’est passé.

«Mais ce n’était toujours pas facile avec ce qui s’est passé et ce n’était toujours pas facile à partir de ce moment-là. Nous avons encore dû travailler assez dur pour cela.