Lando Norris prêt à être critiqué pour son prochain déménagement à Monaco

Lando Norris a annoncé qu’il déménagerait à Monaco, et il a dit qu’il comprendrait pourquoi les gens critiqueraient toute motivation financière derrière cela.

De nombreux pilotes de Formule 1 passés et présents ont déménagé dans la Principauté, qui est bien connue pour ne pas prélever d’impôt sur le revenu des personnes physiques sur ses résidents, et les résidents actuels de Monaco incluent Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Alex Albon, Charles Leclerc et Valtteri Bottas, avec George Russell s’ouvrant également plus tôt dans l’année au sujet de son déménagement prévu là-bas.

Norris a déjà parlé de son amour de la vie en Angleterre, mais déménagera à Monaco à partir du mois prochain – et estime qu’il pourra toujours mener sa vie normalement pour la plupart, et a déclaré qu’il se sentait assez à l’aise dans un cadre personnel. capacité de voler le nid.

« C’est évidemment quelque chose que beaucoup de pilotes vont faire et surtout, avec la façon dont la course est, je pense que nous avons vu pour d’autres pilotes à quelle vitesse les choses peuvent aussi se dégrader et ainsi de suite », a déclaré Norris, cité par Motorsport.com.

« Je dois m’occuper de mes affaires pour mon avenir. »

Dites bonjour à ma nouvelle maison! L’endroit n’est pas encore fini mais je vivrai ici à Monaco quand je ne serai pas à l’usine ou sur la piste l’année prochaine. Je reçois les clés à la fin du mois prochain, j’espère donc emménager bientôt. Vraiment excité pour ce prochain chapitre! pic.twitter.com/rsYCcbXXls – Lando Norris (@LandoNorris) 30 novembre 2021

Il avait vécu relativement près de l’usine McLaren de Woking, et il a dit qu’il était avantageux pour lui de pouvoir aller voir son équipe aussi souvent qu’il le souhaitait alors qu’il était moins expérimenté.

Norris a ajouté qu’il a dû peser de nombreux facteurs avant de faire ce choix, mais il s’est préparé à toute critique qui lui sera adressée à la suite de son déménagement dans un paradis fiscal.

« Il y avait encore beaucoup à gagner de moi et de ma carrière pour être chez McLaren et pouvoir entrer quand je le voulais », a-t-il déclaré.

« Chaque fois que j’avais un mauvais week-end, je pouvais simplement entrer n’importe quel jour pour être sur le simulateur pour essayer des choses, parler à mes ingénieurs, etc. Et j’aime l’Angleterre. C’est encore probablement mon endroit préféré.

« Ma famille est là, mes amis sont là. Et je pense avoir dit plusieurs fois que pour moi, le plaisir et le plaisir, et apprécier ce que je fais, ont la priorité sur ce genre de décisions.

« Ce n’est donc pas une décision facile. Et ce n’est pas quelque chose auquel je pense depuis de nombreuses années.

« J’ai juste l’impression d’être dans un endroit confortable à la minute pour prendre cette décision et passer le temps de déménager là-bas. Je peux encore voir beaucoup de mes amis, et ma famille va venir.

« Tant de choses resteront exactement les mêmes. C’est juste que je suis basé dans un endroit différent. Peut-être que je ne jouerai pas autant au golf, ce qui est probablement le plus gros inconvénient. Mais il y a quelques endroits à proximité où je peux aller jouer et ainsi de suite.

« Donc pas une décision facile. Mais c’est toujours une décision de vie et il y a tellement de choses qui changent.

« Bien sûr que je comprendrai et il va y avoir des [criticisms] bien sûr, mais les gens font beaucoup de choses dans la vie pour de l’argent. Ceci est juste un autre.

