Lando Norris a déclaré que s’il était capable de défier aux avant-postes l’année prochaine, son côté sérieux s’imposerait dans sa course.

Il a déclaré qu’il « se sent très confiant » qu’il sera en mesure de s’appuyer sur ce qui a été une excellente saison 2021 pour lui, lorsque les changements de réglementation de masse entreront en jeu pour l’année prochaine.

Il subira également un changement de style de vie lorsqu’il déménagera à Monaco au cours de la nouvelle année, et il vise à maintenir sa trajectoire ascendante vers une nouvelle ère de la Formule 1.

« Je sens que je peux continuer et apporter quelques améliorations au cours de l’hiver et entrer dans l’année prochaine où j’ai terminé celui-ci, ce qui est mieux que là où j’ai commencé », a déclaré Norris à BBC Sport.

Dites bonjour à ma nouvelle maison! L’endroit n’est pas encore fini mais je vivrai ici à Monaco quand je ne serai pas à l’usine ou sur la piste l’année prochaine. Je reçois les clés à la fin du mois prochain, j’espère donc emménager bientôt. Vraiment excité pour ce prochain chapitre! pic.twitter.com/rsYCcbXXls – Lando Norris (@LandoNorris) 30 novembre 2021

Parce que 2022 « sera tellement différent parce que ce sera une voiture très différente », il estime également que le bouleversement de l’ordre pourrait signifier qu’il pourrait se battre avec les pilotes avec lesquels il est actuellement le plus proche – ce qui, admet-il, pourrait changer la dynamique entre eux, surtout s’ils combattent au front.

Si tel est le cas, Norris a déclaré que son concurrent intérieur prendra très probablement le relais et que sa nature affable pourrait passer au second plan s’il vise des victoires en course et le championnat du monde.

« Nous sommes toujours au point avec George [Russell] et moi et Alex [Albon] et Charles [Leclerc] [where] il y a beaucoup de compliments et nous nous entendons et discutons, mais les choses changent toujours lorsque vous devenez compétitifs les uns contre les autres.

« Nous sommes encore dans une phase amicale car nous ne nous sommes jamais affrontés. Mais si tout d’un coup on rentre dans l’année prochaine et en plein championnat c’est moi et Max [Verstappen] et Lewis [Hamilton], je ne pense pas qu’il y aura autant Mr Nice Guy. C’est juste comme ça que ça marche.

Le joueur de 22 ans a reçu les éloges de pilotes plus expérimentés sur la grille cette saison, Hamilton venant à la radio de l’équipe pour le décrire comme « un si grand pilote » lorsqu’ils se sont battus en Autriche, et Fernando Alonso l’a surnommé « rock ». star » quand ils ont fait un échange de casque.

Avec leur succès, Norris a déclaré que cela lui donnait un regain de confiance de savoir qu’il était respecté parmi les noms les plus estimés actuellement sur la grille.

« C’était très cool d’apprendre à les connaître un peu plus », a déclaré le pilote McLaren. « De temps en temps, je parle à Lewis pendant les tours de parade et des trucs comme ça.

« Je suppose parce que je les vois toujours comme des pilotes plus établis. Absolument [it] renforce simplement votre confiance lorsque vous entendez des choses de leur part, car ils ont vécu toutes les situations que j’apprends ou que j’ai traversées cette saison.

« Je les regardais à la télévision quand j’avais sept ans, donc c’est gratifiant et cool de l’entendre de quelqu’un comme ça, des gens que j’admirais depuis de nombreuses années. »